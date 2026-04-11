Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İran müzakere öncesi resti çekti! 'Eğer önce İsrail temsilcileriyle karşılaşırsak...'

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Pakistan'da düzenlenecek olan müzakereler öncesi dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Arif yaptığı açıklamada "İslamabad’da 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 11:45

ve 'in 'a yönelik başlattığı saldırılar aylardır devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump İran medeniyetini ortadan kaldıracak bir saldırı planladıklarını açıklamıştı. Saldırıya saatler kala ilan edildiğini belirten Trump iki ülke arasındaki gerilimin çözüleceğini belirtmişti. Buna yönelik taraflar 2 haftalık ateşkesin kalıcı hale gelmesi için ’ın başkenti İslamabad’da kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

"İSRAİL DİYENLERİN TEMSİLCİLERİYLE KARŞILAŞIRSAK..."

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, osyal medya platformundan, Pakistan’da gerçekleştirilecek İran-ABD müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Eğer İslamabad’da 'önce ABD diyenlerin temsilcileriyle' müzakere edersek dünya için faydalı bir anlaşmaya ulaşılması mümkün olabilir.” diyen Arif, "Ancak 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Arif ayrıca, anlaşma sağlanamaması halinde ülkesinin savunmasını kararlı şekilde sürdüreceğini ve bunun dünya için daha maliyetli bir durum olacağını söyledi.

Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
