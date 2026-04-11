İran müzakere öncesi resti çekti! 'Eğer önce İsrail temsilcileriyle karşılaşırsak...'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar aylardır devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump İran medeniyetini ortadan kaldıracak bir saldırı planladıklarını açıklamıştı. Saldırıya saatler kala ateşkes ilan edildiğini belirten Trump iki ülke arasındaki gerilimin çözüleceğini belirtmişti. Buna yönelik taraflar 2 haftalık ateşkesin kalıcı hale gelmesi için Pakistan’ın başkenti İslamabad’da kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

"İSRAİL DİYENLERİN TEMSİLCİLERİYLE KARŞILAŞIRSAK..."

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, osyal medya platformundan, Pakistan’da gerçekleştirilecek İran-ABD müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Eğer İslamabad’da 'önce ABD diyenlerin temsilcileriyle' müzakere edersek dünya için faydalı bir anlaşmaya ulaşılması mümkün olabilir.” diyen Arif, "Ancak 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Arif ayrıca, anlaşma sağlanamaması halinde ülkesinin savunmasını kararlı şekilde sürdüreceğini ve bunun dünya için daha maliyetli bir durum olacağını söyledi.