 | Berrak Arıcan Baş

İran, müzakere sözlerini reddetti! ABD'li isim 'Trump yalan söylüyor' çıkışıyla dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran tarafından yalanlanan 'müzakere' sözlerinin ardından ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen da Trump'ın yalan söylediğini öne sürdü.

ABD Başkanı , dün ' en saygın' ismi ile ülkesinin görüşme gerçekleştirdiğini ve İran'ın, ABD'ye ulaştığını, konuşmak istediğini söyledi. Tahran yönetimi, Trump'ın bu iddialarını reddetti ve ABD ile herhangi bir görüşmesi yapmadıklarını iletti. ABD ve İran arasındaki müzakere belirsizliği sürerken dikkat çeken bir iddia da ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen'dan geldi.

''ONUN YALAN SÖYLEDİĞİNİ BİLİYORUZ''

Van Hollen, CNN'e yaptığı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın, İran'ın ABD ile görüştüğü ve taleplerini kabul etmeye hazır olduğu yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Van Hollen, "Onun yalan söylediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Van Hollen, Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidine de değinerek, söz konusu adımın "uluslararası hukuka aykırı" olabileceğini söyledi.

Bu durumun "potansiyel savaş suçu" teşkil edebileceği değerlendirmesi yapan Van Hollen, "savaş suçu işleyenleri sorumlu tutacak sistemlere" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

DONALD TRUMP NELER SÖYLEDİ?

Dün, Trump, İran ile "çok iyi" ve "verimli" görüşmeler yapıldığını belirterek, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 5 gün ara verileceğini duyurmuştu.

Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı yetkililerle görüşüldüğünü söyleyen Trump, söz konusu kişilerin kimliğini açıklamamıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasını reddetmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump için 'İran'ın en saygın ismi' kim? ABD'nin Tahran'da 'potansiyel lider adayı' olarak gördüğü isim
ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Müzakere belirsizliği sürüyor! Trump bir çıkış arıyor, Tahran geri adım atmıyor
