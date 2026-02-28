İran ordusu açıkladı! ABD'nin 14 üssü hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'in masum İran halkını ve öğrencileri hedef aldığını kaydeden Zülfikari, "Suç işleyen ABD ve Siyonist rejim, bir kez daha zorbalıktan başka bir dil anlamadıklarını ve saldırgan tutumlarını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

"14 ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI"

İran Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılara güçlü bir karşılık verdiğinin altını çizen Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki topraklarda Siyonist rejime ait hayati, güvenlik ve askeri merkezlerin yanı sıra bölgede bulunan 14 önemli ABD askeri üssünü hedef almıştır. Saldırılarda ABD ve rejime bağlı yüzlerce unsur etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız daha kapsamlı ve daha sert şekilde devam edecektir" diye konuştu.