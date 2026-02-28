Devlet Bahçeli'den ABD ve İsrail'in İran saldırısına sert tepki: "Ortalık kan revan içinde"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösteren Bahçeli, "Pakistan ile Afganistan arasındaki savaştan sonra ABD’nin İran’a beklenen saldırısı maşa devlet, haydut devlet, barbar devlet, terör devleti İsrail tarafından yapıldı" dedi.

Özetle

ABD ve İsrail'in saldırılarını haksız, hukuksuz ve yaygın tehditlere açık olduğunu değerlendiren Bahçeli, "Ortalık kan revan içindedir. Zincirleme savaşlar derhal durmalı, aklı selim öne çıkmalıdır. Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir" diye konuştu.

Bahçeli açıklamasında şunları söyledi:

"Pakistan ile Afganistan arasındaki savaştan sonra ABD’nin İran’a beklenen saldırısı maşa devlet, haydut devlet, barbar devlet, terör devleti İsrail tarafından yapıldı. ABD-İsrail ortak yapımı saldırılara yönelik İran’ın misillemesi farklı ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, Kuveyt, Bahreyn ve kısmen de Katar ateşin içinde kaldı.

"ORTALIK KAN REVAN İÇİNDEDİR"

İran’la yürütülen müzakerelerin sonucu beklenmeden ABD-İsrail eşgüdümünde icra edilen askeri operasyonların haksız, hukuksuz ve yaygın tehditlere açık olduğunu değerlendiriyorum. Ortalık kan revan içindedir. Zincirleme savaşlar derhal durmalı, aklı selim öne çıkmalıdır.

"SAVAŞ DEĞİL BARIŞ HAKİM OLMALIDIR"

Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir. Uyarıyorum; Tahran’ın, İsfahan’ın, Kum’un ve Kerec’in vurulması; sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir. Savaş değil barış hakim olmalıdır.

"İKİ CİHANDA DA HESAP VERECEKLER"

Öldürmeyi, yakmayı, yıkmayı, kırmayı olağan hale getirmiş sözde gelişmiş ülkeler ve bunların taşeronları inanıyorum ki iki cihanda da hesap vereceklerdir. İsrail Savunma Bakanı’nın, “önleyici saldırı” başlattıklarını iddia etmesi, ABD Başkanı’nın “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık” açıklaması aynı aklın ürünü, aynı amacın üretimidir.

"İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAYAN KİRLİ ODAKLAR"

Burada esas olarak Türkiye’mizin sağduyu ve soğukkanlı hareket ederek barışçıl çağrıları ısrarla taraflarla paylaşması, milli güvenliğimizin muhafazası için her tedbirin alınmasıdır. Ramazan ayının mehabet ve muhabbetini tahrip edenler insanlıktan nasibini almayan kirli odaklardır. Sizler sabırla, akılla, imanla, vatan ve millet sevgisinin coşkusuyla duruşunuzu koruyacaksınız. Üzerinde dumanların tüttüğü dünyada Türk milletinin ve Türkiye’mizin ümit şadırvanı olmayı sürdüreceksiniz"