SON DAKİKA!
İran ordusundan misilleme kararı: Tüm ABD bankaları meşru hedefimiz olacak

ABD'nin İran'da bankalara saldırı düzenlemesinin ardından Tahran'dan misilleme kararı geldi. İran ordusu, "Saldırı tekrar ederse bölgedeki tüm ABD banka şubeleri meşru hedef olacak" açıklaması yaptı.

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 18:52

Müzakere masasını devirip "Biz yapmasaydık onlar İsrail'e saldıracaktı" bahanesiyle İsrail'le birlikte 'a saldıran yönetimi, İran bankasına füze atmasının ardından Tahran'ın misilleme kararını almasına neden oldu.

İran’dan ABD bankalarına yönelik misilleme kararı İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini tarafından açıklandı. Naini "Düşmanın iki İran bankasına yönelik saldırısına karşılık ABD bankalarının şubeleri hedef alındı. Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD’ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır." dedi.

CITIBANK ŞUBELERİNE İHA SALDIRISI

Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen, bu gece ABD’nin büyük bankalarından biri olan Citibank’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kenti ile Bahreyn’in başkenti Manama’daki şubelerinin kimliği belirsiz insansız hava araçlarının () saldırısında hedef alındığını duyurdu. Kanala konuşan bir kaynak, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırı sonucunda söz konusu şubelerde yangın çıktığını belirtti.

BAE’de faaliyet gösteren Citibank, İran’ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alabileceği yönündeki tehditlerin ardından güvenlik gerekçesiyle bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

TAHRAN'DA SEPAH BANKASI HEDEF ALINMIŞTI

ABD, 11 Mart’ta İran’ın başkenti Tahran’a yönelik saldırılarda İran merkezli Sepah Bankası’na ait dijital güvenlik merkezine düzenlenmiş, saldırının ardından Sepah Bank ve Melli Bank’ta sistemler çökmüş ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri devre dışı kalmıştı.

Saldırının ardından İran ordusundan yapılan açıklamada, "Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgedeki ABD ve müttefiki olan tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir" ifadeleri kullanılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orta Doğu'da füze yağmuru! ABD-İsrail-İran savaşında son durum
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kuşatıyor: Yakında alacağız
