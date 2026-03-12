Menü Kapat
Dünya
Editor
Editor
 Yasin Aşan

İran ordusundan Mücteba Hamaney'in talimatlarına bağlılık mesajı

Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın yeni dini lideri seçilen, Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hüseyni Hamaney, liderlik görevine geldikten sonra ilk mesajını yayımladı. Mücteba Hamaney'in ilk mesajından sonra açıklama yapan İran ordusu, Hamaney'in "Şşehitlerimizin intikamı alınacaktır" yönündeki talimatının kendileri için emir niteliğinde olduğunu açıkladı.

İran ordusundan Mücteba Hamaney'in talimatlarına bağlılık mesajı
AA
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 21:46

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde Ayetullah Ali 'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Uzmanlar Meclisi tarafından İran'ın yeni dini lideri olarak Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hüseyni Hamaney seçilmişti. Mücteba Hamaney, liderlik görevine geldikten sonra ilk mesajını yayımladı.

Hamaney, mesajında ülkesinin haksız yere saldırıya uğradığını söyleyerek, "Düşmanın yolunu ezici darbelerle kapatan ve onları sevgili vatanı ele geçirme ve muhtemelen bölme yanılsamasından kurtaran cesur savaşçılarımıza içten şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

İran ordusundan Mücteba Hamaney'in talimatlarına bağlılık mesajı

İran Silahlı Kuvvetlerine seslenen Hamaney, halkın "etkili ve pişman edici savunmaya" devam edilmesini istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kozu da kesinlikle devam ettirilmelidir. Düşmanın az deneyime sahip olduğu ve son derece savunmasız olacağı diğer cephelerin açılması konusunda da çalışmalar yapıldı. Savaş durumunun devam etmesi halinde ve çıkarların gözetilmesi esasına göre bu cepheler aktif hale getirilecektir."

İran'ın yeni lideri Hamaney, savaş tazminatı olarak "düşmandan" talepte bulunacaklarını da belirterek, "Şehitlerimizin kanının intikamını almaktan vazgeçmeyeceğiz. Düşmandan tazminat talep edeceğiz ve eğer reddederse, belirlediğimiz miktarda malına el koyacağız, bu da mümkün değilse, aynı miktarda malını yok edeceğiz." diye konuştu.

İRAN ORDUSUNDAN HAMANEY'İN TALİMATLARINA BAĞLILIK MESAJI

İran basınına göre, İran Ordusu, İran Lideri Mücteba Hamaney’in talimatlarına bağlılık bildirisi yayımladı.

İran ordusundan Mücteba Hamaney'in talimatlarına bağlılık mesajı

Bildiride, "İran Ordusu, Liderine olan bağlılığını yineleyerek emirlerini gönülden kabul etmiştir. Bu manada düşmana karşı daha güçlü karşılık verilmeye devam edilecek." mesajı yer aldı.

Bildiride ayrıca, "İran Ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusu’nun, İran’ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığı korumak ve şehitlerin intikamını almak için canı pahasına mücadele etmeye devam edeceği" bilgisine yer verildi.

