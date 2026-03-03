İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD-İsrail saldırını değerlendirirken, ülkenin misilleme saldırına ilişkin de konuştu. New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan İravani, ABD'nin İran'a diplomatik süreç devam ederken ikinci kez saldırıda bulunduğunu vurguladı.

HABERİN ÖZETİ İran peş peşe füze yağdırdı! Misillemelerin ardından tek hedeflerini açıkladılar İran'ın BM Temsilcisi Said İravani, ülkesinin ABD-İsrail saldırılarına karşı egemenliğini kararlılıkla savunacağını, ABD üslerini hedef alacağını ve ABD ile İsrail'i İran'daki sivil hedeflere saldırarak uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladığını açıkladı. İran, ABD-İsrail saldırıları karşısında egemenliğini kararlılıkla savunacak. İran'ın nükleer programı barışçıldır ve ABD'ye yakın bir tehdit oluşturmamıştır. İran'a yönelik saldırılar BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir. İran'ın misilleme hedefleri, bölgedeki ABD üs ve tesisleridir. ABD ve İsrail, İran'da hastaneler ve okullar dahil sivil hedefleri bombalamakla suçlandı.

"YAKIN BİR TEHDİT DEĞİLDİ"

İran'dan savaştan önce ABD'ye "yakın bir tehdit" olmadığını söyleyen İravani, ülkesinin nükleer programının "barışçıl" olduğunu ifade etti.

Ülkesine saldırıların BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden İravani, "İran, savaş ya da gerginlik istemiyor ancak egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir." diye konuştu.

HEDEFTE ABD ÜSLERİ VE TESİSLERİ VAR

İran'ın bölgedeki ABD üslerine saldırılarının sorulması üzerine İravani, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." yanıtını verdi.

İravani, ABD ve İsrail'in İran'da hastaneleri, Kızılay tesislerini, sivil yerleşimleri ve okulları bombaladığını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab'daki bir ilkokula saldırıda da 160'tan fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlattı.