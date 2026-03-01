Menü Kapat
SON DAKİKA!
Dünya
Dünya
Avatar
Editor
 01.03.2026

İran Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu! Yayınlar kesildi

İran'ın başkenti Tahran'daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) düzenlenen hava saldırısının ardından yayınlar kesildi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu! Yayınlar kesildi
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Başkent Tahran'daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) hava saldırısı düzenlendi. IRIB binasının bazı bölümlerinin hedef alındığı saldırı, canlı yayında açıklama yapan sunucu tarafından duyurulurken, çok sayıda kanalda yayın akışı kesildi.

CANLI YAYINDA DUYURDULAR

IRIB sunucusu, canlı yayında, "Kısa süre önce Radyo ve Televizyon Kurumu'nun bazı bölümleri ABD ve siyonist düşman tarafından hedef alındı. Şu anda yayınlarımız normal şekilde devam ediyor, teknik ekiplerimiz muhtemel hasarları inceliyor" ifadelerini kullandı.

TELEVİZYONLARDA 'SİNYAL YOK' UYARISI

İran basını, açıklamanın ardından IRIB'e ait çok sayıda kanalın yayınının kesildiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde televizyon ekranlarında "Sinyal yok" uyarısının yer aldığı, birçok kanalda yayın akışının durduğu görüldü.

#İsrail-İran
#İran Saldirisi
#Abd-İran
#İran Saldırıları
#Abd İsrail İran
#Tahran Saldırısı
#Irib Hedef Alındı
#Yayın Kesintisi
#Irib Saldırısı
#Dünya
