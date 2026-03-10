İran saldırıların dozunu sertleştiriyor: "Artık 1 tondan hafifi fırlatılmayacak"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Mecid Musevi, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Musevi bundan sonra şiddetin daha da artacağına dair kararlarını açıkladı.



"1 TONDAN DAHA HAFİF SAVAŞ BAŞLIĞI KULLANILMAYACAK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 31’inci dalgasının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. DMO Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Mecid Musevi, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak. Saldırıların sıklığı artacak ve kapsamı daha geniş olacak" dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 31’inci dalgasının yeni dini lider Mücteba Hamaney’e ithaf edilerek, "Lebbeyk ya Hamaney" parolasıyla ABD ve İsrail hedeflerine karşı süper ağır savaş başlıklı füzeler kullanılarak gerçekleştirildiğini duyurmuştu.