İran saldırıların dozunu sertleştiriyor: "Artık 1 tondan hafifi fırlatılmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın büyük ölçüde bittiğini öne sürerken İran cephesinde ise savaşın daha da sertleşeceğine dair açıklamalar geldi. - İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Mecid Musevi, 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip füze kullanılmayacağını ve saldırı sıklığının artacağını söyledi.

İran saldırıların dozunu sertleştiriyor:
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 01:04

Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Mecid Musevi, ve hedeflerine yönelik saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Musevi bundan sonra şiddetin daha da artacağına dair kararlarını açıkladı.

İran saldırıların dozunu sertleştiriyor: "Artık 1 tondan hafifi fırlatılmayacak"


"1 TONDAN DAHA HAFİF SAVAŞ BAŞLIĞI KULLANILMAYACAK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 31’inci dalgasının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. DMO Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Mecid Musevi, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak. Saldırıların sıklığı artacak ve kapsamı daha geniş olacak" dedi.
Devrim Muhafızları Ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 31’inci dalgasının yeni dini lider Mücteba Hamaney’e ithaf edilerek, "Lebbeyk ya Hamaney" parolasıyla ABD ve İsrail hedeflerine karşı süper ağır savaş başlıklı füzeler kullanılarak gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

