İran savaş gemisinin onarımı faciaya dönüştü! Fırkateyn yan yattı
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Temmuz 2024 16:50 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 16:53
İran donanmasına ait "Sehend" adlı savaş gemisi, ülkenin güneyindeki Bender Abbas limanında onarım esnasında su alarak yan yattı.
İran devlet televizyonuna göre, Bender Abbas Denizcilik Birinci Bölge Halkla İlişkiler Ofisi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Sehend fırkateyninin onarımı esnasında su aldığı ve yan yattığı belirtildi.
YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Fars Haber Ajansı, yaşanan kazada birkaç kişinin yaralandığını ve hastanelere nakledildiğini duyurdu.
İran yapımı 94 metre uzunluğundaki fırkateyn 2018 yılında suya bırakılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı