Editor
 | Berkay Alptekin

İran savaşı Japonya'da krize neden oldu! Tuvalet kağıdı için kırmızı alarm verildi

Japonya'da Orta Doğu'daki savaş nedeniyle tuvalet kağıdı fiyatlarının artabileceği endişesiyle halka aşırı stok yapmama çağrısı yapıldı. Ekonomi Bakanlığı ülke içi üretimin yeterli olduğunu ve hammaddelerin büyük kısmının yerli kaynaklardan sağlandığını belirterek krizin doğrudan etkilemeyeceğini açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 17:33

'da sosyal medya platformlarında Orta Doğu'da yükselen gerilimden dolayı tuvalet kağıdı fiyatlarının artabileceği yönünde endişler dile getirildi.

HABERİN ÖZETİ

İran savaşı Japonya'da krize neden oldu! Tuvalet kağıdı için kırmızı alarm verildi

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Japonya'da Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle tuvalet kağıdı fiyatlarının artabileceği endişeleri üzerine hükümet, aşırı stok yapmama çağrısında bulundu.
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ülke içinde yeterli tuvalet kağıdı üretimi olduğunu ve üretimin Orta Doğu'ya kayda değer bir bağımlılığı olmadığını belirtti.
Japonya Evsel Tuvalet Kağıdı Üreticileri Birliği'ne göre, tuvalet kağıdının neredeyse tamamı yurt içinde atık kağıt ve selülozdan üretiliyor.
Hükümet, 1973 petrol krizi ve Covid-19 pandemisindeki gibi aşırı stoklamadan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Yetkililer, ihtiyaç halinde üretim kapasitesinin artırılabileceğini ve halkı güvenilir bilgilere dayanarak sağduyulu kararlar almaya teşvik etti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Bunun üzerine Japon hükümeti, vatandaşlara 1973 petrol krizi ve Covid-19 pandemisinde olduğu gibi aşırı stok yapmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Japonya , Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülke içindeki üretimin yeterli olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Japonya Evsel Tuvalet Kağıdı Üreticileri Birliği’ne göre, tuvalet kağıdının neredeyse tamamı yurt içinde üretilmektedir. Üretimde kullanılan hammaddeler ise yerel olarak toplanan atık kağıt ve selülozdur."

Bakanlık ayrıca, üretimin Orta Doğu’ya kayda değer bir bağımlılığı bulunmadığını ve bu nedenle mevcut krizden doğrudan etkilenmediğini belirtti.

Yetkililer, ihtiyaç halinde üretim kapasitesinin artırılabileceğini de vurguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lütfen güvenilir bilgilere dayanarak sağduyulu kararlar alın." ifadelerine yer verdi.

BU İLK DEĞİL

Japonya’da 1973 petrol krizi, tuvalet kağıdı kıtlığıyla anılıyor. O dönemde yayılan söylentiler, tüketicilerin ürünü aşırı miktarda satın almasına ve stoklamasına yol açmıştı.

Benzer bir durum, Covid-19 pandemisi sırasında da tekrar yaşanmıştı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail'den İran'a kritik saldırı! Nükleer tesis hedef alındı
İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı
