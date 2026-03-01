Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Şenay Yurtalan

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nden açıklama: Biz de onların kalbini yakacağız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nden açıklama: Biz de onların kalbini yakacağız
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
09:55
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
09:55

Laricani, ülke lideri 'in öldürülmesi ve - saldırılarına ilişkin devlet televizyonuna konuştu. Ali Laricani,"ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız." ifadelerini kullandı ayrıcaca İsrail'in İran'ı parçalamayı planladığını belirtti.

“HİÇBİR HOŞGÖRÜMÜZ YOKTUR”

Laricani, "İran’ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran’ın birliği için dimdik ayaktadır. Hafif bir rüzgâr esmiş gibi düşünmesinler ve İran’ın bir bölümünü ayırabileceklerini sanmasınlar. Silahlı kuvvetler bu konuda tam yetkilidir. Bu gruplara cevabımız, dünkü gibi olacaktır." dedi.

“KONSEY BUGÜN KURULACAK”

Hamaney'in yerine seçilecek yeni lidere ilişkin açıklama yapan Laricani, "Liderlik Konseyi’nin kurulması için dün bir toplantı yaparak hazırlıklarımızı yaptık. Bu konsey bugün kurulacak." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

