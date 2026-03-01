İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nden açıklama: Biz de onların kalbini yakacağız

Laricani, ülke lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi ve ABD-İsrail saldırılarına ilişkin İran devlet televizyonuna konuştu. Ali Laricani,"ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız." ifadelerini kullandı ayrıcaca İsrail'in İran'ı parçalamayı planladığını belirtti.

“HİÇBİR HOŞGÖRÜMÜZ YOKTUR”

Laricani, "İran’ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran’ın birliği için dimdik ayaktadır. Hafif bir rüzgâr esmiş gibi düşünmesinler ve İran’ın bir bölümünü ayırabileceklerini sanmasınlar. Silahlı kuvvetler bu konuda tam yetkilidir. Bu gruplara cevabımız, dünkü gibi olacaktır." dedi.

“KONSEY BUGÜN KURULACAK”

Hamaney'in yerine seçilecek yeni lidere ilişkin açıklama yapan Laricani, "Liderlik Konseyi’nin kurulması için dün bir toplantı yaparak hazırlıklarımızı yaptık. Bu konsey bugün kurulacak." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.