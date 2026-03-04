İran ve Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısı

Kategoriler
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'dan misilleme saldırı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye alındığı ifade edildi.
Açıklamada halka, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları çağrısı yapılırken İsrail genelinde alarmlar devreye girdi.
İsrail basınındaki haberlerde ise Hizbullah'ın roket saldırısı düzenlediği bildirildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran'a saldırmasının ardından Lübnan Hizbullah’ı ile İran’ın ilk kez eş zamanlı misilleme yaptığına dikkati çekti.