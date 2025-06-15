Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran'a ajanlık yapan 2 İsrail vatandaşı yakalandı

İsrail ile İran arasındaki çatışma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran'a sızdırdığı silahlarla kilit isimleri etkisiz hale getiren İsrail, bu kez kendi topraklarında İran aleyhine ajanlık yapan 2 İsrail vatandaşını yakaladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'a ajanlık yapan 2 İsrail vatandaşı yakalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 07:36
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 07:39

İsrail savaş açtığı İran'a ajanlık yapan iki İsrail vatandaşını tespit etti. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İran'a ajanlık yapan 2 İsrail vatandaşı yakalandı

İSRAİL İSTİHBARATI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İran'ın talimatıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamaney'den İbranice mesaj! 2 kelimeyle İsrail'e meydan okudu

Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.

İRAN'A AJANLIK YAPAN İSRAİLLİLERDE ARTIŞ VAR

İsrail içerisinde son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda İsrail vatandaşı tutuklandı.

ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.