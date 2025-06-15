İran'a ajanlık yapan 2 İsrail vatandaşı yakalandı

İsrail ile İran arasındaki çatışma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran'a sızdırdığı silahlarla kilit isimleri etkisiz hale getiren İsrail, bu kez kendi topraklarında İran aleyhine ajanlık yapan 2 İsrail vatandaşını yakaladı.

İsrail savaş açtığı İran'a ajanlık yapan iki İsrail vatandaşını tespit etti. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İSRAİL İSTİHBARATI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İran'ın talimatıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.

İRAN'A AJANLIK YAPAN İSRAİLLİLERDE ARTIŞ VAR

İsrail içerisinde son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda İsrail vatandaşı tutuklandı.