İran'da 2 gün önce atanan Genelkurmay Başkanı Şadmani'yi İsrail öldürdü! Hamaney'e en yakın isimdi

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 5. günde de şiddetli bir şekilde devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suikast planladığı iddia edilen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e en yakın isim öldürüldü. İki gün önce atanan Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin ölümünü İsrail duyurdu.

İsrail ve İran çatışmaları devam ederken iki önce atanan Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldürüldüğü bildirildi. İsrail ordusu, "İran rejiminin en kıdemli askeri komutanı olan savaş zamanı genelkurmay başkanını ortadan kaldırdı. İstihbarat Şubesi'ne ulaşan isabetli istihbarat ve gece vakti aniden ortaya çıkan bir fırsat üzerine Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Tahran'ın kalbindeki bir karargahı bombalayarak, İran lideri Ali Hamaney'e en yakın isim olan Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdü" ifadelerine yer verdi.

KARARGAH BOMBALANDI

Ordudan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine gece yarısı savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı'nı bombaladığı iddia edildi.

2 GÜN ÖNCE ATANMIŞTI

Tümgeneral Şadımani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid'in yerine 14 Haziran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı olarak atanmıştı.

Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı'nın silahlı kuvvetlerin operasyonlarını planlama, koordine etme ve denetlemeden de sorumlu merkez olduğu biliniyor.

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.