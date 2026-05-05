Tahran'da bulunan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde yangın çıktı. Hızla büyüyen yangında binadakilerin tahliye edildiği belirtilirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ İran'da alışveriş merkezinde yangın: 26 yaralı Tahran'daki Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında 26 kişi yaralandı. Yangının hızla büyüdüğü ve binadakilerin tahliye edildiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ve can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Yaralılardan 25'inin tedavisi olay yerinde yapılırken bir kişi hastaneye sevk edildi.

Yangının çıkış nedenine ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu, yangında 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralılardan 25’inin tedavisi olay yerinde yapılırken bir kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.​​​​​​​



