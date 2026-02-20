İran'da eğitim uçağı düştü! 1 ölü

İran’ın Hamedan eyaletinde, İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Yetkililer, kazanın ardından olay yerine arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre kazada bir kişi hayatını kaybederken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Şehid Nuje Üssü Halkla İlişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada, "İran Ordusu Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı akşam saatlerinde Hamedan eyaletinde kaza yaptı. Olay sonucunda pilotlardan biri hayatını kaybederken diğeri kurtuldu." ifadeleri kullanıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.