İran gece saatlerinde depremle sarsıldı. İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmanşah eyaletinin Batı Gilan ilçesinde deprem meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'da gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem İran'ın Kirmanşah eyaletinin Batı Gilan ilçesinde gece yarısı 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından 5 büyüklüğünde olarak duyuruldu. Sarsıntının derinliği 9 kilometre olarak kaydedildi. Bölgede kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası can veya mal kaybı bildirilmedi.

İRAN'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Sarsıntının derinliği ise 9 kilometre olarak kaydedildi.

Bölgede kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası can veya mal kaybı bildirilmediği öğrenildi.