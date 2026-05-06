İran'da gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran gece saatlerinde depremle sarsıldı. İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmanşah eyaletinin Batı Gilan ilçesinde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Sarsıntının derinliği ise 9 kilometre olarak kaydedildi.
Bölgede kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası can veya mal kaybı bildirilmediği öğrenildi.