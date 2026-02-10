Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İran'da İslam devriminin yıldönümü mahkumlara af getirdi

İslam devrimin 47'inci yıl dönümünde İran'da mahkumları ve yakınlarını sevindirecek bir haber geldi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 bin 108 mahkumun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya değiştirilmesini onayladı.

İran'da İslam devriminin yıldönümü mahkumlara af getirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
16:37
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
16:37

Dini Lideri Ayetullah Ali , Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei'nin, İslam devrimin 47'inci yıl dönümü kapsamında 2 bin 108 mahkumun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya değiştirilmesini talep eden önerisini onayladı.

Yargı Erki Başkan Yardımcısı Ali Muzafferi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2 bin 108 mahkumdan 919'unun başka bir suçtan hükümlülüğü bulunmaması şartıyla affedilerek tahliye edileceğini, kalan bin 189 mahkumdan bazılarının cezasında indirim uygulanacağını, bazı mahkumların ise hapis cezasının para cezasına çevrileceğini açıkladı.

İran'da İslam devriminin yıldönümü mahkumlara af getirdi

AĞIR GÜVENLİK SUÇLARI KAPSAM DIŞI

İran'da Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in, her yıl dini ve ulusal günler dolayısıyla binlerce için af veya ceza indirimi kararlarını onaylaması, yargı sisteminde uzun yıllardır uygulanan bir gelenek olarak sürüyor.

İran Anayasası'na göre bu kararlar, Yargı Erki'nin hazırladığı listenin Dini Lider'e sunulmasıyla yürürlüğe giriyor. Af ve indirimler genellikle İslam Devrimi'nin yıl dönümü ve dini bayramlar gibi özel günlerde gündeme gelirken, ağır güvenlik suçlarıyla bağlantılı hükümlüler çoğu zaman kapsam dışında tutuluyor.

