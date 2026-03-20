Editor
 | Banu İriç

İran'da okul saldırısından sağ kurtulan çocuk dehşet anlarını anlattı

İran'da ABD ve İsrail'in okul saldırılarında yaralı kurtulan kız çocuğu olayın dehşetini anlatımıyla gözler önüne serdi. 185 çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırıda saldırıyı adeta depreme benzeten kız çocuğu etrafının bir anda cesetlerle dolduğunu aktardı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 00:31

ABD-İsrail'in İran’ın güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki ilkokula düzenlediği saldırıdan yaralı kurtulan kız öğrenci tanık olduğu olayı anlattı.

İran Kızılayı, Minab kentindeki bir ilkokula yönelik saldırılardan yaralı kurtulan bir kız çocuğunun görüntülerini yayımladı.

Yayımlanan görüntülerde, bir hastane odasında tedavi gördüğü anlaşılan küçük kız, saldırı anına ilişkin yaptığı açıklamada, "Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu." dedi.

Küçük kız yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Hepsi ölmüştü sadece bir kişi yaşıyordu. Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu. Birisi bana korkma teneffüs zili çalıyor dedi. O an deprem oldu. İkinci bomba düştü. Okul harap oldu. Üzerime taşlar döküldü. Altı ceset gördüm. Ne elleri ne başları ne de ayakları vardı. Allah intikamımızı alacak."

SALDIRININ ABD ORDUSU TARAFINDAN YAPILDIĞININ İŞARETLERİ VAR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir " olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

