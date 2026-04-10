İran'da üst düzey suikast! Kemal Harrazi hayatını kaybetti

Fars Haber Ajansı, İran'ın önceki lideri Ali Hamaney'in en kıdemli danışmanlarından biri olan Kemal Harrazi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 81 yaşındaki Harrazi, İran’ın hem diplomatik hem de stratejik karar alma mekanizmalarında "hafıza" niteliği taşıyan bir isimdi.

1 NİSAN'DAKİ SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

İran basınına göre, ABD ve İsrail tarafından 1 Nisan'da Harrazi'nin Tahran'daki konutuna saldırı düzenlenmişti. Ağır yaralanan Harrazi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, eşi ise hayatını kaybetmişti.

PEZEŞKİYAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Saldırının zamanlamasına dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tam da ben Amerikan halkına hitap ederken, Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanımız bir suikast girişiminde hedef alındı ve masum eşi şehit edildi. Bırakın dünya yargılasın; hangi taraf diyalog ve müzakereyle uğraşıyor, hangi taraf terörizmle?"

KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENDİ

Harrazi, İran’ın bir önceki lideri Ali Hamaney’in başdanışmanlığı görevini üstlenmişti. Mevcut ülke lideri Mücteba Hamaney, Ali Hamaney döneminde görev yapan tüm yetkililerin görevlerine devam etmesini istemişti.

Harrazi ayrıca 1997-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevi de yürütmüştü.