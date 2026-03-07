Menü Kapat
 Banu İriç

İran'da yeni lider süreci: 24 saatlik bekleyiş

İran lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında ölmesinin ardından ülkenin yeni liderinin kim olacağı konusunda bekleyiş sürüyor. İran'da Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri 24 saat içinde toplantının olacağına işaret etti.

İran'da yeni lider süreci: 24 saatlik bekleyiş
07.03.2026
saat ikonu 20:35
07.03.2026
saat ikonu 20:37

'da Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni İran dini liderinin seçilmesi sürecine ilişkin yaptığı, "Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" dedi.

İran'da yeni lider süreci: 24 saatlik bekleyiş


YENİ LİDERİN SEÇİMİ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

İran'da Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni dini İran dini liderinin seçilmesine ilişkin sürece yönelik açıklamada bulundu. Uzmanlar Meclisi'nin genel oturumunun henüz yapılmadığını ve herhangi bir seçim gerçekleşmediğini belirten Muzaferri, kamuoyundan bu süreçte söylenti ve tahminlerden kaçınılmasını istedi. Muzaferri, "Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" dedi.

İran'da yeni lider süreci: 24 saatlik bekleyiş


İran'da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesi olarak kabul ediliyor. Dini lider, İran Anayasası'na göre Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. 88 dini yetkiliden oluşan Uzmanlar Meclisi üyeleri ise halk tarafından yapılan seçimlerle belirleniyor.
Uzmanlar Meclisi'nin temel görevleri arasında dini liderin seçilmesinin bulunduğu ve meclisin gerekli görülmesi halinde dini lideri görevden alabilme yetkisine sahip olduğu biliniyor. Dini liderin hayatını kaybetmesi veya görevini sürdürememesi gibi durumlarda Uzmanlar Meclisi toplanarak yeni lideri belirliyor.

