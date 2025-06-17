İran'daki nükleer tesislerdeki hasarlar uydu görüntülerinde: İsrail saldırılarını sürdürüyor

ABD ve İran, nükleer müzakerelerde bir türlü anlaşmaya varamayınca devreye İsrail girdi. İsrail, İran'a 5 gündür düzenlediği saldırılarda İran'ın nükleer silahlanmasını durdurmak için birçok noktayı hedef aldı. İran'ın misilleme saldırılarıyla karşılık verdiği çatışmalarda İran, içeri sızan ajanlar nedeniyle de birçok noktada hedef oldu.

Uydu şirketi Maxar ve Planet Labs, İsrail'in hedef aldığı nükleer tesislere, radar üretim fabrikalarına, füze üslerine ve askeri tesislere yönelik son durumu görüntüledi.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ

ABD merkezli uydu görüntüleme sistemi Maxar, Natanz Nükleer Tesis'teki son durumu gözler önüne serdi. Yer üstündeki bölümünün tahrip edildiği 13 Haziran'daki saldırıdan bu yana Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde ek hasar meydana gelmedi.

Fakat görüntülerde, tesisin kuzeybatı kesiminde birkaç binanın saldırılardan hasar aldığı görüldü.

BİD KANEH ASKERİ TESİSİ

Tahran'da bulunan Bid Kaneh askeri üssünde roket üretim tesisleri büyük hasar aldı. İsrail saldırılarında, bazı binaları doğrudan isabetle vurdu.

KİRMANŞAH FÜZE ÜSSÜ

Kirmanşah'ta bulunan Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ait bir füze üssünde ağır hasar oluştu. Bazı binalar tamamen yıkıldı. Tünel girişleri bombalandı. Orta Doğu uzmanı Jeremy Binnie’ye göre, hedef alınan yapılar arasında füze rampaları ve siloların yanı sıra kışlalar da olabilir.

Bu da, İran’ın misilleme kapasitesini azaltma amacıyla füze sistemlerini kullanacak personeli hedef alma girişimine işaret ediyor.

RADAR ÜRETEN FABRİKA

Shiraz Electronics Industries'e ait bir üretim tesisinde yapılar arasında ciddi hasar oluştu. Uydu görüntülerinde bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

TEBRİZ HAVALİMANI

Tebriz'de bulunan uluslararası havalimanında da ciddi hasar meydana geldi. Uçakların taksi yolları bombalandı. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre uzmanlar, askeri uçak barınaklarının da bu bölgede olduğunu açıkladı.