Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'daki pilot kurtarma operasyonu perdelemeydi! ABD uranyumu çalmaya çalıştı iddiası

ABD'nin, İran'da gerçekleştirdiği 'pilot kurtarma operasyonunun' bir perde olduğu öne sürüldü. ABD'nin asıl amacının İran'dan uranyumu çalmak olduğu fakat başarısız operasyon nedeniyle ABD güçlerinin çekilmek zorunda kaldığı iddia edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 11:46

ABD'nin, İran'da gerçekleştirdiği 'pilot kurtarma operasyonu' hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın düşürdüğü savaş uçağındaki pilotların başarılı bir operasyonla kurtarıldığını açıkladı. İddialar ise pilotları kurtarmanın bir perde operasyon olduğu yönünde, asıl amacın İran'ın uranyumunu çalmak olduğu iddia edildi.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın düşürdüğü savaş uçağındaki pilotların kurtarıldığı yönündeki açıklamasının ardından, operasyonun asıl amacının İran'ın uranyumunu çalmak olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.
Uçak enkazının İsfahan ve Natanz'daki nükleer tesislere yakın bir noktada bulunduğu belirtildi.
Operasyonda C-130J tipi nakliye uçakları kullanıldığı dikkat çekti.
İran kaynakları, ABD'ye ait hava araçlarının enkaz görüntülerini paylaştı ve CIA eski analisti Larry Johnson, gelişmeleri 'perdeleme operasyonu' olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, operasyonun zenginleştirilmiş uranyum çalmak için bir operasyon olma olasılığının bulunduğunu değerlendirdi.
ABD Başkanı Trump, operasyonun toplam 48 saat sürdüğünü ve ikinci uçakla ilgili kurtarma operasyonuna 155 uçağın katıldığını belirtti.
UÇAK ENKAZLARI NÜKLEER TESİS YAKINLARINDAYDI

Uçak enkazının İsfahan ve Natanz'daki nükleer tesislere yakın bir noktada bulunduğu belirtildi. Ayrıca operasyonda C-130J tipi nakliye uçakları kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.

İran Devrim Muhafızları’na yakın kaynaklar, operasyonun gerçekleştiği bölgeye takviye birlikler sevk edildiğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kohgiluyeh bölgesi çevresinde patlama ve füze atışlarına ait olduğu belirtilen anlar yer aldı.

'PERDELEME OPERASYONU'

İran kaynakları, ABD'ye ait hava araçlarının enkaz görüntülerini paylaşırken Russia Today'e açıklamalarda bulunan CIA'in eski analisti Larry Johnson, yaşanan gelişmeleri “perdeleme operasyonu” olarak nitelendirdi.

AMAÇ URANYUMU ÇALMAK MIYDI?

İran Dışişleri Bakanlığı da operasyonun niteliğine ilişkin değerlendirmesinde, farklı ihtimallerin bulunduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı da, "İsfahan'daki pilot kurtarma operasyonunun zenginleştirilmiş uranyum çalmak için bir operasyonu olma olasılığı bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

OPERASYONDA 155 UÇAK KULLANILDI

Öte yandan ABD Başkanı Trump da operasyonun toplamda 48 saat sürdüğünü, ilk olarak 21 askeri uçağın alçak irtifada uçuşla İran hava sahasına girdiğini söyledi. Trump, İran'ın hava savunma ve radar sistemlerini "yok ettiklerini" savunarak, buna rağmen İranlıların omuzdan fırlatılan güdümlü füzelerle Amerikan uçak ve helikopterlerini hedef aldıklarını ve bu konuda "şanslı" olduklarını dile getirdi.

Trump, ikinci uçakla ilgili kurtarma operasyonuna ise 4 bombardıman uçağı, 64 avcı uçağı, 48 ikmal uçağı ve 13 kurtarma uçağı dahil toplam 155 uçağın katıldığını aktardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in yerini biliyor! Akıbetine dair çarpıcı iddia
ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump'ın verdiği süre doluyor, anlaşma olmazsa sivil tesisler hedef olacak
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
