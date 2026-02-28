Menü Kapat
TGRT Haber
İran’dan ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık: İkinci dalga balistik füze saldırısı başladı

İran, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e ikinci dalga balistik füze saldırısı başlattı.

İran’dan ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık: İkinci dalga balistik füze saldırısı başladı
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada İran'dan İsrail'e yeni saldırıları başlatıldığı duyuruldu.

İsrail ordusu da İran’dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini tespit ettiklerini, önlemeye çalıştıklarını açıkladı.

İran’dan ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık: İkinci dalga balistik füze saldırısı başladı

MÜZAKERE SÜRECİ DEVAM EDERKEN SALDIRI BAŞLADI

İran ile arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

