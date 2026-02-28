Menü Kapat
TGRT Haber
 Bengü Sarıkuş

ABD-İsrail'in İran saldırısı Bitcoin'i sert vurdu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonu sonrası ilk darbeyi Bitcoin aldı. Bitcoin, yaklaşık yüzde 3 düşerek 63 bin dolar seviyesine düştü.

ABD-İsrail’in İran saldırısı Bitcoin'i sert vurdu
ABD ile arasındaki müzakerelerde uranyum zenginleştirme konusundaki görüş ayrılıkları sürerken bugün , İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Kripto piyasası 24 saat faaliyette olduğu için jeopolitik gerilimlerden ilk nasibini alan varlık oldu.

ABD-İsrail’in İran saldırısı Bitcoin'i sert vurdu

İsrail'in İran'a saldırı başlatmasıyla artan küresel gerilim, 7/24 açık olan kripto piyasasında Bitcoin'in sert değer kaybetmesine neden oldu.
İsrail, İran'a saldırı başlattığını duyurdu.
Küresel jeopolitik gerilimler yeniden yükseldi.
Bitcoin, hafta sonu yaklaşık %3 düşüşle 63.000 dolar seviyesine geriledi.
Bu düşüş, Bitcoin'in şubat başından bu yana en düşük seviyelerine inmesine yol açtı.
Kripto piyasalarının 7/24 açık olması, Bitcoin'i riskten kaçan yatırımcılar için ana çıkış noktası yaptı.
ABD-İsrail’in İran saldırısı Bitcoin'i sert vurdu

Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükseldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırı başlatmasının ardından hafta sonu işlemlerinde sert değer kaybetti.

ABD-İsrail’in İran saldırısı Bitcoin'i sert vurdu

EN DÜŞÜK SEVİYELERİ GÖRDÜ

Kripto piyasasının amiral gemisi Bitcoin, yaklaşık yüzde 3 düşerek 63 bin dolar seviyesine yaklaştı ve şubat başından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Geçtiğimiz günlerde fiyat kısa süreliğine 60 bin doların altını görmüştü. , yatırımcının risk iştahını daha da kaçırdı ve riskli varlıklarda zaten kırılgan olan görünümü daha da artırdı.

ABD-İsrail’in İran saldırısı Bitcoin'i sert vurdu

Uzmanlara göre Bitcoin’in hafta sonu sert satış yaşamasının temel nedeni, kripto piyasalarının 7/24 açık olması. Hisse senedi ve tahvil piyasaları kapalıyken yatırımcıların riskten kaçmak için çıkış yapabildiği en büyük ve likit varlık Bitcoin oluyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#İsrail
#iran
#bitcoin
#Jeopolitik Gerilim
#Ekonomi
