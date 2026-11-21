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İstanbul
ABD ile İran arasında Körfez bölgesindeki gerilim sürüyor. İran devlet televizyonu IRIB’in İran Ordusu’nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, Basra Körfezi üzerinde uçuş yapan ABD’ye ait bir F-16 tipi savaş uçağını tespit ederek müdahalede bulundu.
Haberde, fırlatılan füzenin savaş uçağının yakınında patladığı ve F-16’nın hasar gördüğü öne sürüldü. Uçağın pilotunun görevi sonlandırarak yakındaki havalimanlarından birine acil iniş yapmak zorunda kaldığı iddia edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan bir açıklamada ise ABD ordusunun dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerinin geçişini kolaylaştırmak, izinsiz taşımacılık ve "yakıt kaçakçılığı" faaliyetlerini desteklemek amacıyla yoğun hava desteği sağladığı öne sürüldü.
Açıklamada, söz konusu faaliyetler kapsamında yakıt ikmal uçakları, F-16, F-18 ve F-35 tipi savaş uçakları, P-8 Poseidon tipi deniz devriye uçakları, çok sayıda helikopter ve insansız hava araçlarının kullanıldığı iddia edildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın açıklamasını yalanlayarak herhangi bir uçak saldırısı düzenlenmediğini duyurdu.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İran'ın dün ABD'ye ait herhangi bir F-16 savaş uçağına saldırı düzenlemediği belirtildi.
Açıklamada, Orta Doğu'daki tüm ABD savaş uçaklarının güvende olduğu ve durumlarının teyit edildiği aktarıldı.