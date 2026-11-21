ABD ile İran arasında Körfez bölgesindeki gerilim sürüyor. İran devlet televizyonu IRIB’in İran Ordusu’nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, Basra Körfezi üzerinde uçuş yapan ABD’ye ait bir F-16 tipi savaş uçağını tespit ederek müdahalede bulundu.

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HABERİN ÖZETİ İran'dan 'ABD'nin F-16'sını vurduk' iddiası! CENTCOM'dan açıklama var İran, Basra Körfezi'nde ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini ve uçağın hasar aldığını iddia ederken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bu iddiayı yalanladı. İran devlet televizyonu IRIB, hava savunma sistemlerinin Basra Körfezi üzerinde bir ABD F-16 uçağına müdahale ettiğini, füzenin yakında patlamasıyla uçağın hasar görüp acil iniş yaptığını öne sürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişi ve yakıt kaçakçılığı faaliyetlerine yoğun hava desteği sağladığını iddia etti. İran'ın iddiasına göre ABD, bu faaliyetlerde F-16, F-18, F-35 savaş uçakları, P-8 Poseidon devriye uçakları, yakıt ikmal uçakları, helikopterler ve İHA'lar kullandı. CENTCOM, İran'ın dünkü açıklamasını yalanlayarak hiçbir F-16 uçağına saldırı düzenlenmediğini bildirdi. CENTCOM açıklamasında, Orta Doğu'daki tüm ABD savaş uçaklarının güvende olduğu ve durumlarının teyit edildiği belirtildi.

F-16'NIN HASAR GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Haberde, fırlatılan füzenin savaş uçağının yakınında patladığı ve F-16’nın hasar gördüğü öne sürüldü. Uçağın pilotunun görevi sonlandırarak yakındaki havalimanlarından birine acil iniş yapmak zorunda kaldığı iddia edildi.

"ABD YAKIT KAÇAKÇILIĞINI DESTEKLEMEK İÇİN HAVA DESTEĞİ SAĞLADI"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan bir açıklamada ise ABD ordusunun dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerinin geçişini kolaylaştırmak, izinsiz taşımacılık ve "yakıt kaçakçılığı" faaliyetlerini desteklemek amacıyla yoğun hava desteği sağladığı öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu faaliyetler kapsamında yakıt ikmal uçakları, F-16, F-18 ve F-35 tipi savaş uçakları, P-8 Poseidon tipi deniz devriye uçakları, çok sayıda helikopter ve insansız hava araçlarının kullanıldığı iddia edildi.

CENTCOM'DAN YALANLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın açıklamasını yalanlayarak herhangi bir uçak saldırısı düzenlenmediğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İran'ın dün ABD'ye ait herhangi bir F-16 savaş uçağına saldırı düzenlemediği belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki tüm ABD savaş uçaklarının güvende olduğu ve durumlarının teyit edildiği aktarıldı.