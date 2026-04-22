Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran'dan ABD'ye gözdağı: Elimiz tetikte

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "ABD'yi uyarıyoruz, elimiz tetikte. Saldırı olursa biz de sert şekilde saldıracağız" denildi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, İran’a yönelik herhangi bir olası saldırıya karşılık vereceklerini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'yi olası bir saldırıya karşı uyararak, İran'a saldırı halinde daha sert misilleme yapacaklarını bildirdi.
Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD Başkanı ve komutanlarını uyardı.
Karargah, İran'a yönelik olası bir saldırıya karşı tetikte olduklarını belirtti.
İran'a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert saldırılacağı ifade edildi.
İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ile yaşanan gerginliğe ilişkin bildiri yayımladı.

"ELİMİZ TETİKTE"

Bildiride, “ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran’a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız.” İfadelerine yer verildi.

