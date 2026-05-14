ABD ile İran arasındaki barış müzakereleri devam ederken Körfez'de gerilimi tırmandıran yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'dan BAE'ye gizli görüşme tepkisi: İsrail ile iş birliği yapanlar hesap verecek ABD ile İran arasındaki barış müzakereleri devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği iddiası, İran Dışişleri Bakanı'nın sert tepkisine yol açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Netanyahu'nun BAE ziyareti iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu" dedi. Erakçi, İsrail ile gizli iş birliğinin affedilemez olduğunu ve İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenlerin hesap vereceğini belirtti. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun BAE'yi gizlice ziyaret ettiğini ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü açıklamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanladı. ABD merkezli Axios haber platformu, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını ve İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve asker gönderdiğini yazmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Netanyahu’nun BAE’yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erakçi, “Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu.” değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL İLE GİZLİ İŞ BİRLİĞİ AFFEDİLMEZ"

İran halkı ile düşmanlığın “akılsızca bir kumar” olduğunu söyleyen Erakçi, “Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği: affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek.” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN BAE'YE GİZLİ ZİYARET

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun BAE’yi gizlice ziyaret ettiği ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü aktarılmıştı.

BAE'DEN YALANLAMA GELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.

Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.