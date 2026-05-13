İsrail Başbakanı Netanyahu BAE'yi gizlice ziyaret etti! 'Tarihi ilerleme' açıklaması geldi

Gazze'de binlerce masum Filistinlinin katliam emrini veren ve ABD ile birlikte İran'a savaş açan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı. Netanyahu'nun BAE lideri Al Nahyan ile yaptığı görüşme için ise "tarihi bir ilerleme" açıklaması geldi.

Başbakanı 'nun ABD ve İsrail'in 'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni () gizlice ziyaret ettiği açıklandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırıları sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) gizlice ziyaret ederek BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.
Netanyahu'nun ziyareti sırasında İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerde "tarihi bir ilerlemeye" yol açtığı değerlendirmesi yapıldı.
Savaş sırasında İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin üst düzeye çıktığı belirtildi.
Netanyahu'nun Al Nahyan ile görüşmesinin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve askerlerinin BAE'ye gönderilmesi talimatı verdiği bildirildi.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve asker gönderdiğini doğruladı.
İran, topraklarına yönelik ABD-İsrail saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle BAE'yi füze ve dronlarla hedef aldı, bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 230 kişi yaralandı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

"İLİŞKİLERDE TARİHİ İLERLEME"

Açıklamada, Netanyahu'nun gerçekleştirdiği ziyaretin İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerde "tarihi bir ilerlemeye" yol açtığı değerlendirmesi yapıldı.

ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.

Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.

İRAN'DAN BAE'YE MİSİLLEME SALDIRILARI

Öte yandan İran, topraklarına yönelik ABD-İsrail saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle BAE’yi 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 dron ile hedef almış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 230 kişi de yaralanmıştı.

