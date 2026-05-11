Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Netanyahu'dan ABD'ye sürpriz çağrı: Artık yardımları sonlandırmanın zamanı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in çok yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, ABD'nin İsrail'e yılda 3,8 milyar dolar olan mali desteğini ve "askeri işbirliğinin mali bileşenini" sıfıra indirmek istediklerini söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 06:48
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 06:48

İsrail Başbakanı Binyamin , Amerikan yayın kuruluşu CBS televizyonunda yayınlanan "60 Minutes" programında Major Garrett'e mülakat verdi.

ABD ve İsrail’in ortak saldırıları sonucu ’ın şu an “en zayıf halinde” olduğunu ileri süren Netanyahu, İran’ın silah üreten ve ekonomisini ayakta tutan birçok tesisini yok ettiklerini ifade etti.

Netanyahu, İran’daki mevcut yönetimin öncekilere kıyasla güçlü olmadığını öne sürerek, ABD ile birlikte İran üzerinde, özellikle Hürmüz Boğazı’na uygulanan deniz ablukası ile baskı ve kontrolü sürdürdüklerini belirtti.

Çin’in İran’a destek verip vermediği ile ilgili bir soruya Netanyahu, "Çin, füze üretimine belirli miktarda destek ve bazı bileşenler sağladı. Bu hoşuma gitmedi. Ama bundan fazlasını söyleyemem." diye yanıt verdi.

Netanyahu, İsrail’in Lübnan’a saldırılarına ilişkin, ’ın savaştan önce 150 bin füze ve roketi olduğunu, bunların yaklaşık yüzde 90’ını imha ettiklerini ileri sürdü. Netanyahu, ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerden ayrı olarak "Hizbullah'a karşı mücadele"nin süreceğini ifade etti.

ABD kamuoyunda son yıllarda İsrail’e olan desteğin giderek azalması hakkında da Netanyahu, bunun kendi yönetiminin politikalarıyla ilgisi olmadığını savundu, başka ülkeleri suçladı.

Netanyahu, “Size ne olduğunu anlatayım. Birkaç ülke, Amerikan halkının İsrail'e olan sempatisini kırmak, Amerikan-İsrail ittifakını bozmak için, sahte adreslerle bot çiftlikleri kullanarak sosyal medyayı manipüle etti, çünkü bunun kendi çıkarlarına olduğunu düşünüyorlar.” diye konuştu.

ABD’nin İsrail’e yılda 3,8 milyar dolar olan mali desteğini ve “askeri iş birliğinin mali bileşenini” sıfıra indirmek istediklerini de dile getiren Netanyahu, “Bizim ekonomimiz patlama yaşıyor. Üç yıllık savaştan sonra paramız son 50 yılda, belki de daha uzun süredir hiç olmadığı kadar güçlü.” dedi.

Netanyahu, İsrail’in çok yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahip olduğunu ifade ederek, “Bence artık zaman içinde, üzerinde anlaşılmış bir programla, Amerikan askeri yardımını sona erdirmenin ve yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi.” açıklamasında bulundu.

