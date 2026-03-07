Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

İran'dan bölge ülkeleriyle ilgili bildiri! Askeri saldırılarla ilgili çağrı yapıldı

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 8. gününde sürerken İran Dışişleri Bakanlığından bölge ülkelerine ilişkin bir bildiri yayımladı. Bildiride, bölge ülkelerinin toprakları ve imkanlarının İran'a karşı askeri saldırılar için kullanılmaması gerektiği vurgulanırken, "Uluslararası hukukun temel ilkelerine göre hiçbir ülke, kendi topraklarının başka bir ülkeye yönelik saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez" denildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'dan bölge ülkeleriyle ilgili bildiri! Askeri saldırılarla ilgili çağrı yapıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 21:44

- ile arasındaki 8. gününde sürüyor. 'da gerilim günden güne yükselirken karşılıklı saldırılar da devam ediyor. Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgede peşpeşe resmi açıklamalar da geliyor.

Son olarak İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölge ülkelerine ilişkin bir bildiri yayımladı. Bildiride, bölge ülkelerinin toprakları ve imkanlarının İran'a karşı askeri saldırılar için kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

İran'dan bölge ülkeleriyle ilgili bildiri! Askeri saldırılarla ilgili çağrı yapıldı

Bildiride, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı belirtilerek, "Bu saldırılar İran’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açık ihlalidir. İran’ın bu saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi kapsamında tanınmış bir haktır. İran silahlı kuvvetleri saldırılara karşı tüm imkanlarını kullanmaktadır ve saldırılar durdurulana kadar meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edecektir. BM Güvenlik Konseyi, BM Şartı’nın 39. maddesi uyarınca saldırganı tespit ederek gerekli sorumluluğu üstlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

"SAVUNMA OPERASYONLARI ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN MEŞRUDUR"

Bildiride, "İran, BM Şartı doğrultusunda meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırgan tarafın bölgedeki askeri üsleri ve imkanlarına karşı gerekli ve orantılı savunma operasyonları yürütmektedir. Bu eylemler uluslararası hukuk açısından meşru olup daha önce de çeşitli düzeylerde bu konuda gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.

İran'dan bölge ülkeleriyle ilgili bildiri! Askeri saldırılarla ilgili çağrı yapıldı

"HİÇBİR ÜLKE, KENDİ TOPRAKLARININ BAŞKA BİR ÜLKEYE YÖNELİK SALDIRI AMACIYLA KULLANILMASINA İZİN VEREMEZ"

Uluslararası hukukun temel ilkelerine değinilen bildiride, "Uluslararası hukukun temel ilkelerine göre hiçbir ülke, kendi topraklarının başka bir ülkeye yönelik saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (BMGK) 3314 sayılı kararında da bir ülkenin topraklarının başka bir ülkeye saldırı için kullandırılması saldırı eylemi kapsamında değerlendirilmektedir. Uluslararası hukukun temel ilkeleri uyarınca devletler, kendi topraklarında bulunan güçlerin başka ülkelere yönelik saldırı gerçekleştirmesine izin vermemeli ve bu tür eylemlere yardım ya da kolaylık sağlamamalıdır. Aksi halde saldırıya uğrayan ülkenin uğradığı zararlar karşısında uluslararası sorumluluk doğacaktır" denildi.

"SAVUNMA OPERASYONLARI BÖLGE ÜLKELERİNE YÖNELİK DEĞİLDİR"

İran’ın bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerin sürdürülmesine büyük önem verdiği belirtilen bildiride, "İran’ın ABD’nin bölgedeki askeri üsleri ve imkanlarına yönelik savunma operasyonları hiçbir şekilde bölge ülkelerine karşı düşmanca bir eylem olarak değerlendirilmemelidir. Hiçbir faktör İran’ın ABD ve İsrail’in askeri saldırıları karşısında kendini savunma hakkını zedeleyemez. İran’ın savunma operasyonlarının hedefi saldırıları gerçekleştiren tarafların askeri tesis ve imkanlarıdır. Bölge ülkelerinin de ABD’nin kullandığı askeri üslerin güvenlik amacıyla değil bu saldırıları kolaylaştırmak için kullanıldığını bilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Fidan Türkiye'nin hedef alınmasında sert mesaj: 'Aman diyeyim dikkat edin'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den ABD'nin deniz suyu arıtma tesisine saldırmasına tepki! "Açık ve umutsuz bir suç işledi"
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#savaş
#orta doğu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.