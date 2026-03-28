SON DAKİKA!
İran'dan İsrail'e çok başlıklı füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İran çok başlıklı füzelerle İsrail'e misilleme saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv'in hedef alındığı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 03:33
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 03:33

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına maruz kalan İran yeni bir misilleme yaptı. İran, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesine ve güneyine füze yağdırdı.

HABERİN ÖZETİ

İran, ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına misilleme olarak İsrail'in merkez ve güney bölgelerine füze saldırısı düzenledi.
İran'ın füze saldırısında başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez ve güney bölgeleri hedef alındı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, İsrail'in merkezinde 2 kişi orta ile ciddi derecede yaralandı.
Berşeva'da ise ciddi derecede yaralanan 2 kişi hastaneye nakledildi.
İran füzesinin parçalarının Tel Aviv çevresinde 10 farklı noktaya isabet ederek büyük hasara yol açtığı bildirildi.
Saldırılar, İran'ın İsfahan, Huzistan ve Erak kentlerindeki tesislere düzenlenen saldırılara bir cevap olarak geldi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, "Büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde İran misillemesinde 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

İran'ın çok başlıklı bir füzesinin görüntülere yansıdığı Tel Aviv ve çevresindeki çok sayıda bölgeye füze parçalarının ve şarapnellerin düştüğü aktarılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin Tel Aviv, Ramat Gan ve Givatayim'e yönlendirildiği belirtildi.

YARALILARDAN BAZILARININ DURUMU AĞIR

Açıklamada, İsrail'in merkezinde 2 kişinin orta ile ciddi derecede yaralandığı, güneydeki Berşeva'da (Birüssebi) ise ciddi derecede yaralanan 2 kişinin Soroka Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.

BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, çok başlıklı İran füzesinin parçalarının ve şarapnellerinin Tel Aviv çevresinde 10 farklı noktaya isabet ederek büyük hasara yol açtığını aktardı.

İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirmesinin ardından yarım saatten kısa süre içerisinde art arda yapılan misillemelerde İran, önce İsrail'in güneyini, ardından ise merkez bölgesini hedef aldı.

SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

Misillemeler, İsfahan ve Huzistan kentlerindeki çelik şirketleri ve Erak kentindeki Hendab Ağır Su Kompleksi'ne düzenlenen ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın cevap vereceği yönündeki tehditlerin ardından geldi.

Önce İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde ardından ise başta başkent Tel Aviv olmak üzere merkez bölgesi ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı. İsrail ordusu, arama kurtarma ekiplerinin füze parçalarının düştüğü noktalara yönlendirildiğini açıkladı.

Art arda gelen bu iki misillemeden yaklaşık 2 saat sonra İran, İsrail'in güneyini bir kez daha hedef aldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, işgal altındaki Batı Şeria'dan Gazze sınırına kadar olan bölgede sirenlerin çaldığı bu misillemeye ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir isabet ve yaralanma bilgisi rapor edilmediğini, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

