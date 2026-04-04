İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Al Jazeera'ya yazdığı makale üzerinden Körfez ülkelerine teklif sundu. ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş ve İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini değerlendiren Kalibaf, bu savaşın ''İsrail'in savaşı'' olduğunu belirtti.

İran'dan Körfez ülkelerine teklif: ABD ve İsrail'i bir kenara bırakın işbirliği yapalım!

HABERİN ÖZETİ İran'dan Körfez ülkelerine teklif: ABD ve İsrail'i bir kenara bırakın işbirliği yapalım! İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Al Jazeera'daki makalesinde Körfez ülkelerine seslenerek, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşın İsrail'in savaşı olduğunu belirtmiş ve bölgede sürdürülebilir bir güvenlik için işbirliği teklif etmiştir. Kalibaf, yürütülen savaşın sadece İran'a değil, bölgesel güvenliğe ve İslam dünyasının birliğine karşı olduğunu ifade etmiştir. Bölgedeki Amerikan askeri varlığının güvenlik sağlamaktan ziyade istikrarsızlığı artırdığını ve bazı üslerin İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığını ileri sürmüştür. İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirme politikasına vurgu yaparak, Suudi Arabistan ile imzalanan Pekin Anlaşması'nı bu yaklaşımın önemli bir göstergesi olarak sunmuştur. Ülkenin savunma kapasitesini artırmasının meşru ve gerekli olduğunu, İran'ın güvenlik anlayışının öz yeterlilik ve stratejik bağımsızlığa dayandığını belirtmiştir. Bölge ülkelerinin dış müdahale olmaksızın, ortak ekonomik çıkarları içeren ikili ve çok taraflı güvenlik anlaşmaları çerçevesinde sürdürülebilir bir güvenlik kurabileceğini vurgulamıştır. Kalibaf, İran'ın siyasi, güvenlik, askeri ve ekonomik çıkarlara dayalı karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği yoluyla gerçekçi bir yaklaşımla ABD ve İsrail olmadan güvenliğe doğru ilerlemeye hazır olduğunu belirtmiştir.

Tel Aviv'in "Büyük İsrail" hedefinin bölge güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çeken Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bölgedeki huzursuzluk ve güvensizliğin de bu savaşın bir sonucu olduğu yorumunu yaptı.

Kalibaf, yürütülen savaşın yalnızca İran’a değil aynı zamanda "bölgesel güvenliğe ve İslam dünyasının birliğine karşı olduğunu" ve bölgedeki Amerikan askeri varlığının güvenlik sağlamaktan ziyade istikrarsızlığı artırdığını ifade ederek, bazı üslerin İran’a yönelik saldırılarda kullanıldığını ileri sürdü.

PEKİN ANLAŞMASI ÖRNEĞİ

İran’ın komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirme politikasına vurgu yapan Kalibaf, özellikle Suudi Arabistan ile imzalanan Pekin Anlaşması’nın bu yaklaşımın önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Makalede, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaparak, ülkenin savunma kapasitesini artırmasının “meşru ve gerekli” olduğunu vurgulayan Kalibaf, İran’ın güvenlik anlayışının öz yeterlilik ve stratejik bağımsızlığa dayandığını ifade etti.

''SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GÜVENLİK KURULABİLİR''

Bölge ülkelerinin "ortak ekonomik çıkarları içeren ikili ve çok taraflı güvenlik anlaşmaları çerçevesinde ve dış müdahale olmaksızın, bölge için sürdürülebilir bir güvenlik kurabileceğine vurgu yapan Kalibaf, şunları kaydetti:

"Son yılların acı deneyimleri şimdi gözlerimizin önünde ve bunlardan ders çıkarmanın zamanı geldi. 'Petrol güvenliği' modeline güvenme döneminin sona erdiği açıktır; güvenlik satın alınamaz, üretilmelidir. ABD başkanları gelip geçiyor ancak İran bu bölgede varlığını sürdürüyor.

''İŞBİRLİĞİNE VE FİKRE HAZIRIZ''

Bu durum, bölgedeki güvensizliğin temel nedenlerini ortadan kaldıran, ABD ve İsrail olmadan güvenliğe doğru ilerleyen gerçekçi bir yaklaşımı gerektiriyor. Sürdürülebilir kalkınma ve kolektif güvenlik hedefine; siyasi, güvenlik, askeri ve ekonomik çıkarlara dayalı karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği yoluyla ulaşılabileceğine inanıyoruz ve İran bu tür bir işbirliğine ve bu fikre tamamen hazırdır."