Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İran'dan Körfez ülkelerine teklif: ABD ve İsrail'i bir kenara bırakın işbirliği yapalım!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Körfez ülkelerine yeni bir teklif sundu. ''ABD ve İsrail'i bir kenara bırakın'' diyen Kalibaf, 'sürdürülebilir kalkınma ve kolektif güvenlik hedefi' amacıyla işbirliği yapabileceklerini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 16:55

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Al Jazeera'ya yazdığı makale üzerinden Körfez ülkelerine teklif sundu. ABD-'in saldırılarıyla başlayan savaş ve İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini değerlendiren Kalibaf, bu savaşın ''İsrail'in savaşı'' olduğunu belirtti.

0:00 146
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Al Jazeera'daki makalesinde Körfez ülkelerine seslenerek, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşın İsrail'in savaşı olduğunu belirtmiş ve bölgede sürdürülebilir bir güvenlik için işbirliği teklif etmiştir.
Kalibaf, yürütülen savaşın sadece İran'a değil, bölgesel güvenliğe ve İslam dünyasının birliğine karşı olduğunu ifade etmiştir.
Bölgedeki Amerikan askeri varlığının güvenlik sağlamaktan ziyade istikrarsızlığı artırdığını ve bazı üslerin İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığını ileri sürmüştür.
İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirme politikasına vurgu yaparak, Suudi Arabistan ile imzalanan Pekin Anlaşması'nı bu yaklaşımın önemli bir göstergesi olarak sunmuştur.
Ülkenin savunma kapasitesini artırmasının meşru ve gerekli olduğunu, İran'ın güvenlik anlayışının öz yeterlilik ve stratejik bağımsızlığa dayandığını belirtmiştir.
Bölge ülkelerinin dış müdahale olmaksızın, ortak ekonomik çıkarları içeren ikili ve çok taraflı güvenlik anlaşmaları çerçevesinde sürdürülebilir bir güvenlik kurabileceğini vurgulamıştır.
Kalibaf, İran'ın siyasi, güvenlik, askeri ve ekonomik çıkarlara dayalı karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği yoluyla gerçekçi bir yaklaşımla ABD ve İsrail olmadan güvenliğe doğru ilerlemeye hazır olduğunu belirtmiştir.
Tel Aviv'in "Büyük İsrail" hedefinin bölge güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çeken Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bölgedeki huzursuzluk ve güvensizliğin de bu savaşın bir sonucu olduğu yorumunu yaptı.

Kalibaf, yürütülen savaşın yalnızca İran’a değil aynı zamanda "bölgesel güvenliğe ve İslam dünyasının birliğine karşı olduğunu" ve bölgedeki Amerikan askeri varlığının sağlamaktan ziyade istikrarsızlığı artırdığını ifade ederek, bazı üslerin İran’a yönelik saldırılarda kullanıldığını ileri sürdü.

PEKİN ANLAŞMASI ÖRNEĞİ

İran’ın komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirme politikasına vurgu yapan Kalibaf, özellikle Suudi Arabistan ile imzalanan Pekin Anlaşması’nın bu yaklaşımın önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Makalede, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaparak, ülkenin savunma kapasitesini artırmasının “meşru ve gerekli” olduğunu vurgulayan Kalibaf, İran’ın güvenlik anlayışının öz yeterlilik ve stratejik bağımsızlığa dayandığını ifade etti.

''SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GÜVENLİK KURULABİLİR''

Bölge ülkelerinin "ortak ekonomik çıkarları içeren ikili ve çok taraflı güvenlik anlaşmaları çerçevesinde ve dış müdahale olmaksızın, bölge için sürdürülebilir bir güvenlik kurabileceğine vurgu yapan Kalibaf, şunları kaydetti:

"Son yılların acı deneyimleri şimdi gözlerimizin önünde ve bunlardan ders çıkarmanın zamanı geldi. 'Petrol güvenliği' modeline güvenme döneminin sona erdiği açıktır; güvenlik satın alınamaz, üretilmelidir. ABD başkanları gelip geçiyor ancak İran bu bölgede varlığını sürdürüyor.

''İŞBİRLİĞİNE VE FİKRE HAZIRIZ''

Bu durum, bölgedeki güvensizliğin temel nedenlerini ortadan kaldıran, ABD ve İsrail olmadan güvenliğe doğru ilerleyen gerçekçi bir yaklaşımı gerektiriyor. Sürdürülebilir kalkınma ve kolektif güvenlik hedefine; siyasi, güvenlik, askeri ve ekonomik çıkarlara dayalı karşılıklı yarar sağlayan bir yoluyla ulaşılabileceğine inanıyoruz ve İran bu tür bir işbirliğine ve bu fikre tamamen hazırdır."

ETİKETLER
#İsrail
#iran
#güvenlik
#körfez ülkeleri
#işbirliği
#Bölgesel Güvenlik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.