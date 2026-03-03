İran’dan kritik karar: Tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatı yasaklandı

İran, ABD ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken, İran kritik bir karar imza attı, savaş önlemi olarak tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı. Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, "Tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı bir sonraki duyuruya kadar yasaklanmıştır. Hükümet, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermiştir" ifadelerini kullandı.