Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Katar’dan İran’a rest! Saldırılar asla karşılıksız kalmayacak

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, yaptığı açıklamada İran’ın saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve "Durumu izlemeye devam ediyoruz ancak bu saldırılar asla karşılıksız kalmayacak" dedi.

Katar’dan İran’a rest! Saldırılar asla karşılıksız kalmayacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 17:44

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, ’ın düzenlediği füze ve saldırılarına dair bir basın toplantısı düzenledi.

İran'ın Katar topraklarındaki hedeflere yönelik cumartesi günü başlattığı saldırılara yönelik açıklamasında el-Ensari, "Katar devleti üç füze, 101 balistik füze ve 79 insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınmış ve bunlar engellenmiştir. Bildiğiniz gibi Mesaieed ve Ras Laffan’daki bazı tesisler hedef alınmıştır. Sanayi kompleksleri, hayati önemdeki depolar ve altyapı vurulmuştur. Bu tesislerde çalışmaların devam ettirilebilmesi için teknik değerlendirme yapılıyor" dedi.

“ULUSLARARASI HUKUKUN VE ANLAŞMALARIN AÇIK BİR İHLALİ”

Sözcü El-Ensari, Katar Dışişleri Bakanlığı’nın saldırılar nedeniyle İran’ın Katar Büyükelçisi Ali Salehabadi’yi bakanlığa çağırdığını ve bu saldırının uluslararası hukukun ve anlaşmaların açık bir ihlali olduğunu ifade ettiğini söyledi. Ensari, dün İran jetlerinin Katar hava sahasını ihlal etmeleri üzerinde bu jetlere önce uyarı verildiğini ve ardından Katar’ın kendi jetlerini havalandırdığını açıkladı.

Sözcü, İran uçaklarının rotalarını başkent Doha’ya doğru sürdürmelerinin ardından ateş açıldığını söyledi. BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi çerçevesinde misilleme hakkına sahip olduklarını vurgulayan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, saldırıların devam etmesi halinde planları olduğunu fakat bunları açıklayamayacağını da ifade etti. Basın açıklamasında Katar’ın enerji tesislerinden Hamad Uluslararası Havalimanına kadar saldırılar gerçekleştirildiğini ifade eden Katarlı sözcü, saldırıların engellendiğini ve hem personelin hem de havalimanının güvende olduğunu söyledi. Sözcü, Katar’da mahsur kalan binlerce yolcuya iyi bakıldığını, otellere yerleştirildiklerini ve vizelerinin uzatıldığını duyurdu.

"KATAR, GEREKÇESİ OLMAYAN BU SALDIRILAR KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNMÜŞTÜR”

Basın toplantısında Katar’ın İran’dan gelen saldırılara cevap verip vermeyeceğine ilişkin bir soru alan el-Ensari, "Katar, gerekçesi olmayan bu saldırılar karşısında şaşkına dönmüştür. Hedef askeri tesisler ya da Katar’daki Amerikan çıkarları değildir. Hedef doğrudan Katar devleti ve topraklarıdır. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.
Katar’a fırlatılan birçok füzenin Katar’ın çıkarlarına, Katar içindeki belirli bölgelere ve kritik tesislere yöneldiğini vurgulayan El-Ensari, "Katar Silahlı Kuvvetleri, bu saldırıların tamamı ile kayıp vermeden başa çıkmıştır" dedi.

"YANIT VERME HAKKIMIZ MEVCUTTUR"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin kendilerine saldırının ne zaman ve ne olacağını haber vermediğini de ifade eden Katarlı sözcü, "Bu saldırı, tarafımızdan asla olumlu karşılanamaz. Yanıt verme hakkımız mevcuttur. İranlılar geçen sefer El-Udeid Hava Üssü’ne saldırdığında, Katar devleti yanıt verme hakkı olmasına rağmen bölge güvenliğini göz önünde bulundurarak ateşkesi desteklemeyi tercih etmişti. Durumu izlemeye devam ediyoruz ancak bu saldırılar asla karşılıksız kalmayacak" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, düşürülen uçaklara ilişkin açıklamasında, "Uçaklar, Katar hava sahasını ihlal etti. Kurallar gereği pilotlara uyarı yaptık. Bu uçuşlar hedef alındı ve mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

“TEHDİTLERE KARŞI HER AN MÜDAHALE EDEBİLECEK KAPASİTE VE HAZIRLIĞIMIZ VARDIR”

Katar’ın hazırlık durumuna ilişkin bir soruya El-Ensari, "Sukhoi savaş uçakları ve füzelerle gerçekleştirilen saldırıların tamamıyla başa çıkmayı başardık. Bu vesileyle Katar Silahlı Kuvvetleri’ne teşekkür ve takdirlerimizi sunmak istiyorum. Katar, güçlü olduğunu ve Katar’a, vatandaşlarına ya da ülkeye yaşayanlara saldırmak isteyen herkese karşı durabileceğini kanıtlamıştır" dedi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Patriot sistemleriyle ilgili medyada çıkan haberler doğru değildir. Tehditlere karşı her an müdahale edebilecek kapasite ve hazırlığımız vardır" dedi.

ETİKETLER
#iran
#katar
#iha
#füze saldırısı
#Uluslararası Hukuk
#Dünya
