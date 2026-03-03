Menü Kapat
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Özellikle son günlerdeki İsrail-ABD ile İran arasındaki savaştan dolayı bölgede bulunan vatandaşlardan çok sayıda soru ve talep geldiğini belirten Bakan Fidan, "Özellikle hem alandaki, misyonlarımızdaki arkadaşlarımız hem de merkezdeki arkadaşlarımız bir yazılım marifetiyle bu çağrıları yönetmekte ve cevap vermekte. Burada çok yoğun bir faaliyet var." dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 17:14

ve 'nin İran'a başlattığı savaş 4. gününde sürerken ülkeler arasındaki karşılıklı saldırılar da şiddetlenerek devam ediyor. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili ölürken İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Öte yandan Türkiye de başta bölge ülkeler olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili gerekli adımları atmaya devam ediyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı , Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu. Bakan Hakan Fidan, merkezin, bölgedeki son gelişmelerden etkilenen vatandaşlara yönelik faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili açıklama

Bakan Fidan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Konsolosluk Çağrı Merkezinde bulunmaktayız. Burada 7 gün 24 saat arkadaşlarımız faaliyet göstermekte. Dünyanın dört bir tarafında bulunan vatandaşlarımızın taleplerine, sorularına cevap verilmekte. Özellikle hem alandaki, misyonlarımızdaki arkadaşlarımız hem de merkezdeki arkadaşlarımız bir yazılım marifetiyle bu çağrıları yönetmekte ve cevap vermekte. Burada çok yoğun bir faaliyet var. Birçok dilde arkadaşlarımız çağrılara cevap vermekte. Birçok talep oluyor. Özellikle son günlerde İran Savaşı yüzünden mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var. Bunlar burada alınıyor. Yönlendirmeler yapılıyor. Daha ileriye atılması gereken adımlar varsa üst makamlara iletiliyor. Hemen duruma vaziyet ediliyor. Yurt Dışında Yaşayan Türkler ve Vatandaşlık Hizmetleri Konsolosluk Genel Müdürlüğümüz var. Bu genel müdürlüğümüz 7 gün 24 saat bu hizmetlerin yerine getirilmesi için çalışıyor."

ETİKETLER
#abd
#İsrail
#hakan fidan
#dışişleri bakanlığı
#İran Savaşı
#Gündem
