İran’dan saldırılara yalanlama! Umman dost ve komşu ülke

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Umman’a saldırı düzenlediğine dair haberler yalanlandı. Genelkurmay Başkanlığı, Umman’ı "dost ve komşu" olarak nitelendirirken, İran'ın Umman topraklarını veya limanlarını hedef alan hiçbir askeri harekat düzenlemediğini belirtti.

Umman’ın Salalah Limanı'na ve Dofar vilayetine İHA saldırıları düzenlenmiş, saldırılarda can kaybı yaşanmamıştı.