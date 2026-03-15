Editor
 | Onur Kaya

İran'dan Türkiye'ye fırlatılan füzelerle ilgili açıklama: ABD ve İsrail'in şeytani planı

İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in İran'a ait 'Şahid-136' İHA'larını kopyalayarak provokatif saldırılar düzenlediğini söyledi. Türkiye, Irak ve Kuveyt gibi dost ülkelere yapılan bu saldırılarla İran'ın komşuları ile arasının açılmasının hedeflendiğini savunan Zülfikari, bölge ülkelerini şeytani girişimlere karşı dikkatli olmaya davet etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 07:08
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 07:14

ile - arasındaki çatışmalar 16 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede tansiyon giderek yükselirken, Türkiye hava sahasına yönelen ve Doğu Akdeniz'deki NATO savunma sistemleri tarafından düşürülen füzeler krize yol açtı. Ankara füzelerin İran'dan ateşlendiğinin tespit edildiğini belirtse de Tahran yönetimi iddiaları reddediyor. İki komşu ülke arasındaki füze krizine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı sözcüsü İbrahim Zülfikari, son günlerde bazı bölge ülkelerinde meydana gelen saldırıların İran tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

İRAN 'ŞEYTANİ' PLANI AÇIKLADI

Zülfikari açıklamasında, "Savaş meydanında ve İran’a karşı siyasi koalisyon kurma çabalarında yenilgiye uğrayan düşman, hile ve tuzağa başvurmuştur. Şeytani bir plan kapsamında İran’ın Şahid-136 insansız hava aracını (İHA) kopyalayarak yeni bir isim olan ‘Lucas İHA’ adıyla bölgedeki gayrimeşru hedeflere saldırılar düzenlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

"AMAÇLARI KOMŞULARIMIZLA ARAMIZI AÇMAK"

Açıklamada, "Düşmanın amacı İran’a karşı güvensizlik oluşturmak, İran’ı suçlu göstermek ve nihayetinde İran ile komşu ülkeler arasında ayrılık ve ihtilaf çıkarmaktır. Böylece İran Silahlı Kuvvetleri’nin savunma amaçlı, yasal ve meşru faaliyetlerini tartışmalı hale getirmeyi hedeflemektedir. Bunun örneklerinden biri de son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi komşu ve dost ülkelerde bazı merkezlere yönelik provokatif saldırılar ve bu saldırıların İran Silahlı Kuvvetleri’ne mal edilmeye çalışılmasıdır" dedi.

"SADECE ABD VE İSRAİL HEDEFLERİ VURULUYOR"

İran’ın savunma doktrininin tamamen yasal temellere dayandığını belirten Zülfikari, "İran İslam Cumhuriyeti, defalarca açıkladığı gibi yalnızca ABD ve Siyonist rejime ait hedefleri, merkezleri ve çıkarları hedef almaktadır. İran, hedef aldığı her yer için resmi bir bildiri yayımlayarak sorumluluğu üstlenir ve sonuçlarına da cevap verir" dedi.

"ŞEYTANİ GİRİŞİMLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Söz konusu girişimlere karşı bölge ülkelerinin yetkililerinin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Zülfikari, "Bu aldatıcı ve şeytani girişimlere karşı bölge ülkelerinin gösterdiği akıllıca tepkiler, bu komployu daha başlangıç aşamasında boşa çıkaracaktır. Ancak ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin aldatmasına kapılmak, düşmanı bu tür girişimleri sürdürmeye teşvik edecektir. Bu nedenle birbirimize güvenmeli, birlik ve iş birliğini koruyarak saldırgan yabancı düşmanın bu tür girişimlerinden vazgeçmesini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

