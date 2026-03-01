İran’ın İsrail’e misilleme saldırılarının bilançosu ortaya çıkıyor: Ölü ve yaralılar var

İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının bilançosu günün ilk saatleri itibariyle netleşmeye başladı. İsrail Magen David Adom (MDA) ambulans servisinin yaptığı açıklamada, İran saldırılarında 50’li yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği, en az 121 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

İRAN FÜZELERİ VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ÇOĞU ENGELLENDİ

Yaşlı kadınının ölüm nedeninin Tel Aviv’i hedef alan bir füze saldırı sonucu olduğu belirtilirken, bu saldırıda 27 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail basını İran füzeleri ve insansız hava araçlarının çoğunun engellendiğini, bazılarının Tel Aviv ve Kudüs'ün batısındaki Beit Şemeş şehrine ulaşmayı başardığını duyurdu. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalkilya şehri yakınlarına şarapnel parçalarının düştüğü ifade edildi.