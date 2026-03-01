Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İran'ın 'en şiddetli' saldırısı başladı! İsrail hava savunma sistemi aktif edildi: 'Herkes sığınaklara'

İsrail ordusu, yaptığı son dakika açıklamasında İran'dan füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin çalıştırıldığı belirtilirken, ikinci emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi. Öte yandan İran Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak. Bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" açıklamasında bulundu.

AA
01.03.2026
01.03.2026
İran'a düzenlenen ABD destekli İsrail saldırıları sabahın ilk ışıklarında da devam etti. Gece saatlerinde Hamaney'in öldürülmesiyle İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi ile ilgili olarak, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak" açıklaması yaparken, yeni bir saldırının başladığı bildirildi.

İran'ın 'en şiddetli' saldırısı başladı! İsrail hava savunma sistemi aktif edildi: 'Herkes sığınaklara'

İran'ın 'en şiddetli' saldırısı başladı! İsrail hava savunma sistemi aktif edildi: 'Herkes sığınaklara'

İRAN FÜZE SALDIRISINA BAŞLADI

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek amacıyla çalıştığı bildirildi. İç Cephe Komutanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

İsrail basını, ülkenin orta kesiminde sirenlerin devreye girdiğini yazdı.

İran'ın 'en şiddetli' saldırısı başladı! İsrail hava savunma sistemi aktif edildi: 'Herkes sığınaklara'

"CEZASIZ KALMAYACAK"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Hamaney’in öldürülmesine tepkisiz kalmayacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak ve İslam dünyası ve Şiiliğin tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. Bu yüksek rütbeli liderin saf kanı, gürleyen bir pınar gibi akacak ve Amerikan-Siyonist baskısının ve suçlarının kökünü kurutacaktır" dedi. ABD ve İsrail’in bedel ödeyeceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Bu kez de, tüm gücümüz ve kararlılığımızla, İslam ümmetinin ve dünyanın özgür insanlarının desteğiyle, bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ayrıca 40 günlük yasın yanı sıra 7 günlük resmi tatil ilan etti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran'ın 'en şiddetli' saldırısı başladı! İsrail hava savunma sistemi aktif edildi: 'Herkes sığınaklara'

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

