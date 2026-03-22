Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'ın misillemelerini sürdürdüğü Katar'da askeri helikopter düştü: Çok sayıda kişi öldü

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık, İran'ın misillemelerine maruz kalan ülkelerden biri olan Katar'da askeri helikopter düştü. Katar İçişleri Bakanlığı, helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 12:07

ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı 'a yönelik saldırılara karşılık Tahran çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef aldı. İran'ın misilleme saldırılarında hedef olan 'da bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

İran'ın misillemelerini sürdürdüğü Katar'da askeri helikopter düştü: Çok sayıda kişi öldü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık Tahran'ın çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef alması üzerine Katar'da bir askeri helikopter düştü.
Katar'da rutin görev sırasında teknik arıza nedeniyle bir askeri helikopter düştü.
Kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldı.
Son kayıp kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasına dair detaylara yer verdi. Açıklamada kazanın ardından gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonları sonucunda helikopterde bulunan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Helikopterdeki son kayıp kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

'TEKNİK ARIZA' DENİLDİ

Katar Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada askeri helikopterin rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ve yolcuları arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump, Tahran'a 48 saat süre verdi!
Bahreyn'i İran değil, ABD vurmuş olabilir! Dikkat çeken çarpıcı iddia
