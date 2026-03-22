İran'ın misillemelerini sürdürdüğü Katar'da askeri helikopter düştü: Çok sayıda kişi öldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran'a yönelik saldırılara karşılık Tahran çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef aldı. İran'ın misilleme saldırılarında hedef olan Katar'da bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.
Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasına dair detaylara yer verdi. Açıklamada kazanın ardından gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonları sonucunda helikopterde bulunan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Helikopterdeki son kayıp kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada askeri helikopterin rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ve yolcuları arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirilmişti.