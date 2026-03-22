ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran'a yönelik saldırılara karşılık Tahran çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef aldı. İran'ın misilleme saldırılarında hedef olan Katar'da bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'ın misillemelerini sürdürdüğü Katar'da askeri helikopter düştü: Çok sayıda kişi öldü ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık Tahran'ın çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef alması üzerine Katar'da bir askeri helikopter düştü. Katar'da rutin görev sırasında teknik arıza nedeniyle bir askeri helikopter düştü. Kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldı. Son kayıp kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasına dair detaylara yer verdi. Açıklamada kazanın ardından gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonları sonucunda helikopterde bulunan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Helikopterdeki son kayıp kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

'TEKNİK ARIZA' DENİLDİ

Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada askeri helikopterin rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ve yolcuları arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirilmişti.