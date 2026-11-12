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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 23:32

İran'ın Sirik kentine saldırı düzenlendi

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentine yönelik saldırı düzenlendi. Saldırının sorumlusu veya sonucuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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İran'ın Sirik kentine saldırı düzenlendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 23:32

ile gerilimin devam ettiği 'a yeni bir askeri saldırı düzenlendi. Gelişme ülkenin resmi haber ajansı IRNA'nın yetkililere dayandırdığı haberiyle duyuruldu.

Saldırının, eyaletinde bulunan Sirik kentine yapıldığını belirten haberde "düşmanın" kenti hedef aldığı vurgulanırken saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 

Henüz saldırının hedefi ve sorumlusu veya herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

CENTCOM İRAN'A YENİ SALDIRI İDDİASINI YALANLADI

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (), İsrail'den İran'a yönelik savaşın yeniden başlamasına hazırlık yapmasını istediği yönündeki uluslararası basında yer alan iddiaları yalanladı. CENTCOM, söz konusu haberlerin "spekülasyondan ibaret" olduğunu bildirdi.

 

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