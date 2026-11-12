İran'ın Sirik kentine saldırı düzenlendi

ABD ile gerilimin devam ettiği İran'a yeni bir askeri saldırı düzenlendi. Gelişme ülkenin resmi haber ajansı IRNA'nın yetkililere dayandırdığı haberiyle duyuruldu.

Saldırının, Hürmüzgan eyaletinde bulunan Sirik kentine yapıldığını belirten haberde "düşmanın" kenti hedef aldığı vurgulanırken saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Henüz saldırının hedefi ve sorumlusu veya herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

CENTCOM İRAN'A YENİ SALDIRI İDDİASINI YALANLADI

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail'den İran'a yönelik savaşın yeniden başlamasına hazırlık yapmasını istediği yönündeki uluslararası basında yer alan iddiaları yalanladı. CENTCOM, söz konusu haberlerin "spekülasyondan ibaret" olduğunu bildirdi.