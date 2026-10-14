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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:51

Isaias Kasırgası, ABD'yi yıktı geçti: Ağaç devrilmesi, kaza, zehirlenme...

Isaias Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletini adeta yıktı geçti. Cumartesi günü karaya çıkan kasırga, 6 kişinin ölümüne neden oldu. Birçok eyalette ise yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Isaias Kasırgası, ABD'yi yıktı geçti: Ağaç devrilmesi, kaza, zehirlenme...
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:51

ABD’de kategori 3 seviyesinden kategori 2’ye gerileyerek cumartesi günü eyaleti kıyılarında karaya çıkan Isaias Kasırgası’nın bilançosu belli oldu. Florida Valisi yaptığı açıklamada, kasırga sebebiyle eyalette 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Isaias Kasırgası, ABD'yi yıktı geçti: Ağaç devrilmesi, kaza, zehirlenme...

AĞAÇ DEVRİLMESİ, KAZA, ZEHİRLENME...

Can kayıplarından 2'si, eyaletin batısındaki Escambia County'de meydana geldi. Bu kişilerden biri, bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu, diğeri ise garajda çalışan jeneratörden kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. 

Isaias Kasırgası, ABD'yi yıktı geçti: Ağaç devrilmesi, kaza, zehirlenme...

Florida Valisi Ron DeSantis, diğer 4 can kaybından birinin trafik ışıklarının çalışmadığı bir kavşakta meydana gelen kazayla bağlantılı olduğunu, 2 kişinin ise fırtına nedeniyle tıbbi tedavilerinin aksaması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Isaias Kasırgası, ABD'yi yıktı geçti: Ağaç devrilmesi, kaza, zehirlenme...

YÜZ BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Isaias Kasırgası nedeniyle Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletlerinde yüz binlerce kişi elektriksiz kalmıştı. Alabama Valisi Kay Ivey, cumartesi günü yaptığı açıklamada, eyalette fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Isaias Kasırgası, ABD'yi yıktı geçti: Ağaç devrilmesi, kaza, zehirlenme...
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ETİKETLER
#florida
#ron desantis
#Isaias Kasırgası
#Escambia County
#Kay Ivey
#Dünya
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