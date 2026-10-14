Isaias Kasırgası, ABD'yi yıktı geçti: Ağaç devrilmesi, kaza, zehirlenme...

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İstanbul
ABD’de kategori 3 seviyesinden kategori 2’ye gerileyerek cumartesi günü Florida eyaleti kıyılarında karaya çıkan Isaias Kasırgası’nın bilançosu belli oldu. Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada, kasırga sebebiyle eyalette 6 kişinin öldüğünü bildirdi.
Can kayıplarından 2'si, eyaletin batısındaki Escambia County'de meydana geldi. Bu kişilerden biri, bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu, diğeri ise garajda çalışan jeneratörden kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Florida Valisi Ron DeSantis, diğer 4 can kaybından birinin trafik ışıklarının çalışmadığı bir kavşakta meydana gelen kazayla bağlantılı olduğunu, 2 kişinin ise fırtına nedeniyle tıbbi tedavilerinin aksaması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Isaias Kasırgası nedeniyle Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletlerinde yüz binlerce kişi elektriksiz kalmıştı. Alabama Valisi Kay Ivey, cumartesi günü yaptığı açıklamada, eyalette fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.