İspanya lideri Pedro Sanchez'den Elon Musk'a ağır sözler: Havlayan tekno oligark!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden birbirlerini hedef almaya devam ediyorlar. İspanya'nın Avustralya'nın yolundan giderek 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklamayı planlamasına sinirlenen Musk'ın ''O bir tiran'' sözlerine karşılık Sanhcez de açtı ağzını yumdu gözünü.

Sanchez resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda "Tekno oligarkların havlamasına aldırma Sancho, bu bizim yol kat ettiğimizin işaretidir" diye yazdı.

https://x.com/sanchezcastejon/status/2019120630252105896

MUSK 'O BİR TİRAN' DEMİŞTİ

Sanchez'in bu sert söylemi, Musk'ın X üzerinden kendisini hedef almasının ardından geldi. Musk, "Kirli Sanchez bir tiran ve İspanya halkına ihanet ediyor" dedi. Bu paylaşımdan bir buçuk saat sonra ise Musk yeniden açıklama yaparak, "Sanchez gerçek bir faşist totaliter" demişti.

https://x.com/elonmusk/status/2018773911907811678

Öte yandan Avustralya, aralık ayında sosyal medyayı 16 yaşın altındakilere yasaklayan ilk ülke olarak kayıtlara geçerken İngiltere ve Fransa da önlemlerini artırma kararı almıştı.