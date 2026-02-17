İspanya'da bina alevlere teslim oldu! Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde 5 katlı bir binada yer alan depo alevlere teslim oldu. Barselona şehrinde 21 bin nüfuslu Manlleu kasabasındaki yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekipleri, ölenlerin gençlerden oluştuğunu, bazılarının ise reşit olmadığını ifade etti. Yetkililer, bazı cesetlerin tamamen yanması nedeniyle kimlik tespitinin ilerleyen saatlerde tamamlanacağını dile getirdi.

Katalan polisi Mossos d'Esquadra, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattı.