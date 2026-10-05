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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:50

İspanya'da konut krizi sandığı da beraberinde getirdi, erken seçim kararı alındı

Konut kriziyle halkın sokağa döküldüğü İspanya'dan erken seçim kararı geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İspanya'da konut krizi sandığı da beraberinde getirdi, erken seçim kararı alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:50

'da Bakanlar Kurulu'nda 29 Eylül'de alınan konut sorununa çözümler öngören iki kararnamenin mecliste 2 Ekim'de yapılan oylamada reddedildi. Bu kararın ardından İspanya Başbakanı , Başbakanlık konutu Moncloa'da basına kapalı canlı bir konuşma yaparak erken seçim kararını duyurdu.

Sanchez, seçim kararını "düşünme zamanı" olarak gösterdiği hafta sonunda partisinin önde gelen isimleriyle görüş alışverişinde bulunarak aldığını ifade etti.

İspanya'da konut krizi sandığı da beraberinde getirdi, erken seçim kararı alındı

SEÇİM TARİHİ 29 KASIM

İspanya Devlet Başkanı Kral 6. Felipe ile görüştüğünü aktaran Sanchez, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü toplanarak meclisin feshedilmesi kararını alacağını ve 29 Kasım'da erken genel seçime gidileceğini bildirdi.

"Kendiniz ve çocuklarınız için ne gelecek istiyorsanız siz karar vereceksiniz." diyerek İspanyollara seslenen Sanchez, şunları aktardı:

"İktidarda olduğu her yerde gerilemeye neden olan aşırı sağcı dalgaya katılmak mı yoksa İspanya'ya daha geniş bir ilerici çoğunluk kazandırıp İspanya'nın açıklık ve sosyal adaletin kalesi, barış, feminizm ve refah için küresel bir ölçüt olarak kalmasını sağlamak mı istediğine karar vereceksiniz."

Sanchez ayrıca, iktidarda oldukları son 3,5 yılda "savaşlar ve jeopolitik çalkantılar gibi benzeri görülmemiş krizlerle karşılaştıklarını ve tiranlara, tekno-oligarklara ve soykırımcı rejimlere karşı savaştıklarını" dile getirdi.

İspanya'da konut krizi sandığı da beraberinde getirdi, erken seçim kararı alındı

İSPANYA'DA KONUT KRİZİ

İspanya'da 2018'den bu yana başbakan olan Sanchez, 23 Temmuz 2023'te yapılan son genel seçimlerin ardından liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Sumar ittifakı ile birlikte Kasım 2023'te azınlık sol koalisyon hükümetini kurmuştu.

Ülkede yayımlanan son anketler olası bir seçimde sağ ve aşırı sağın koalisyon ile iktidara geleceğini gösteriyor.

İspanya'da konut krizi sandığı da beraberinde getirdi, erken seçim kararı alındı

Mevcut durumda mecliste en çok milletvekiline sahip ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) tüm anketlerde gelecek seçimlerin de kazananı olarak gösterilirken, aşırı sağ görüşlü Vox partisi ile koalisyon kurmak için yeterli çoğunluğu elde edeceği iddia ediliyor.

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ETİKETLER
#İspanya
#pedro sanchez
#Halk Partisi
#Kral 6. Felipe
#Sosyalist İşçi Partisi
#Dünya
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