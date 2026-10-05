Brezilya'da kıran kırana yarış: Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

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İstanbul
Brezilya'da yaklaşık 159 milyon seçmen sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Devlet Başkanlığı yarışında, 3 dönem başkanlık yapan mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile darbe suçlamasıyla 27 yıl ev hapsi cezası istenen sağın adayı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro arasındaki yarış kıyasıya geçti.
Sandıktan çıkan resmi olmayan sonuçlara göre; Bolsonaro oyların yüzde 47,11'ini aldı. Mevcut başkan Lula da Silva'nın oy oranı ise 45,07'de kaldı. Adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı.
Seçim sonuçlarının ardından kutlama yapan Bolsonaro, ilk değerlendirmesinde "Brezilya artık değişim istiyor" ifadelerini kullandı.
Devlet Başkanı Lula da Silva ise Bolsonaro'yı hedef alıp, "Hazır olun çünkü sizi yeneceğiz. İkinci turda Brezilya halkını başkanlığımda devam etmeye ikna edeceğim." dedi.
Brezilya yasalarına göre, bir devlet başkanı adayının seçimi ilk turda kazanabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Ancak ilk turda yüzde 50'yi aşan aday olmadığı için en fazla oyu alan iki aday, 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak.
3 hafta sonra yeniden sandık başına gidecek olan Brezilya halkı, ülkenin devlet başkanının yanı sıra 26 eyalet ve federal bölgede vali ve vali yardımcıları ile Temsilciler Meclisi'nin 513 üyesinin tamamını, Senatonun 3'te 2'sini ve eyalet meclisi üyelerini de belirleyecek.
Datafolha'nın anketine göre, olası ikinci turda Lula'nın oy oranı yüzde 48, Flavio Bolsonaro'nun ise yüzde 43 olarak ölçülmüştü.