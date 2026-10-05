Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 05:56
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 06:05

Brezilya'da kıran kırana yarış: Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Brezilya halkı devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva ile sağın adayı Flavio Bolsonaro arasındaki yarış kıran kırana geçti. Bolsonaro ilk turu önde bitirse de adaylardan biri yüzde 50'yi geçemediği için seçim ikinci tura kaldı. Adaylar, seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken mesajlar verdi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Brezilya'da kıran kırana yarış: Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 05:56
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 06:05

'da yaklaşık 159 milyon seçmen sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

HABERİN ÖZETİ

Brezilya'da kıran kırana yarış: Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Brezilya'daki devlet başkanlığı seçiminde adayların yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle yarış ikinci tura kaldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Senatör Flavio Bolsonaro oyların yüzde 47,11'ini, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise yüzde 45,07'sini aldı.
Adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim 25 Ekim'de yapılacak ikinci tura kaldı.
Yaklaşık 159 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti.
Brezilya halkı 3 hafta sonra devlet başkanının yanı sıra vali, vali yardımcıları, Temsilciler Meclisi üyeleri, Senatonun 3'te 2'si ve eyalet meclisi üyelerini belirlemek için yeniden sandığa gidecek.
Datafolha anketine göre olası ikinci turda Lula'nın oy oranı yüzde 48, Bolsonaro'nun ise yüzde 43 olarak ölçülmüştü.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Devlet Başkanlığı yarışında, 3 dönem başkanlık yapan mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile darbe suçlamasıyla 27 yıl ev hapsi cezası istenen sağın adayı eski Devlet Başkanı 'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro arasındaki yarış kıyasıya geçti.

Brezilya'da kıran kırana yarış: Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

Sandıktan çıkan resmi olmayan sonuçlara göre; Bolsonaro oyların yüzde 47,11'ini aldı. Mevcut başkan Lula da Silva'nın oy oranı ise 45,07'de kaldı. Adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Brezilya'da kıran kırana yarış: Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

BOLSONARO: BREZİLYA DEĞİŞİM İSTİYOR

Seçim sonuçlarının ardından kutlama yapan Bolsonaro, ilk değerlendirmesinde "Brezilya artık değişim istiyor" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da kıran kırana yarış: Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

LULA DA SILVA: İKİNCİ TURDA HALKI İKNA EDECEĞİM

Devlet Başkanı Lula da Silva ise Bolsonaro'yı hedef alıp, "Hazır olun çünkü sizi yeneceğiz. İkinci turda Brezilya halkını başkanlığımda devam etmeye ikna edeceğim." dedi.

Brezilya'da kıran kırana yarış: Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

İKİNCİ TUR 25 EKİM'DE

Brezilya yasalarına göre, bir devlet başkanı adayının seçimi ilk turda kazanabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Ancak ilk turda yüzde 50'yi aşan aday olmadığı için en fazla oyu alan iki aday, 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak.

3 hafta sonra yeniden sandık başına gidecek olan Brezilya halkı, ülkenin devlet başkanının yanı sıra 26 eyalet ve federal bölgede vali ve vali yardımcıları ile Temsilciler Meclisi'nin 513 üyesinin tamamını, Senatonun 3'te 2'sini ve eyalet meclisi üyelerini de belirleyecek.

ANKETLER LULA'DAN YANA

Datafolha'nın anketine göre, olası ikinci turda Lula'nın oy oranı yüzde 48, Flavio Bolsonaro'nun ise yüzde 43 olarak ölçülmüştü.

Brezilya'da kıran kırana yarış: Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe suçundan hapis cezası
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in eski Başbakanı Barak: Netanyahu seçimi ertelemek için savaş çıkaracak!
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Brezilya
#jair bolsonaro
#ikinci tur
#Luiz Inacio Lula Da Silva
#Flavio Bolsonaro
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.