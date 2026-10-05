Brezilya'da yaklaşık 159 milyon seçmen sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

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HABERİN ÖZETİ Brezilya'da kıran kırana yarış: Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı Brezilya'daki devlet başkanlığı seçiminde adayların yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle yarış ikinci tura kaldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Senatör Flavio Bolsonaro oyların yüzde 47,11'ini, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise yüzde 45,07'sini aldı. Adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim 25 Ekim'de yapılacak ikinci tura kaldı. Yaklaşık 159 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti. Brezilya halkı 3 hafta sonra devlet başkanının yanı sıra vali, vali yardımcıları, Temsilciler Meclisi üyeleri, Senatonun 3'te 2'si ve eyalet meclisi üyelerini belirlemek için yeniden sandığa gidecek. Datafolha anketine göre olası ikinci turda Lula'nın oy oranı yüzde 48, Bolsonaro'nun ise yüzde 43 olarak ölçülmüştü.

Devlet Başkanlığı yarışında, 3 dönem başkanlık yapan mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile darbe suçlamasıyla 27 yıl ev hapsi cezası istenen sağın adayı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro arasındaki yarış kıyasıya geçti.

SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

Sandıktan çıkan resmi olmayan sonuçlara göre; Bolsonaro oyların yüzde 47,11'ini aldı. Mevcut başkan Lula da Silva'nın oy oranı ise 45,07'de kaldı. Adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

BOLSONARO: BREZİLYA DEĞİŞİM İSTİYOR

Seçim sonuçlarının ardından kutlama yapan Bolsonaro, ilk değerlendirmesinde "Brezilya artık değişim istiyor" ifadelerini kullandı.

LULA DA SILVA: İKİNCİ TURDA HALKI İKNA EDECEĞİM

Devlet Başkanı Lula da Silva ise Bolsonaro'yı hedef alıp, "Hazır olun çünkü sizi yeneceğiz. İkinci turda Brezilya halkını başkanlığımda devam etmeye ikna edeceğim." dedi.

İKİNCİ TUR 25 EKİM'DE

Brezilya yasalarına göre, bir devlet başkanı adayının seçimi ilk turda kazanabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Ancak ilk turda yüzde 50'yi aşan aday olmadığı için en fazla oyu alan iki aday, 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak.

3 hafta sonra yeniden sandık başına gidecek olan Brezilya halkı, ülkenin devlet başkanının yanı sıra 26 eyalet ve federal bölgede vali ve vali yardımcıları ile Temsilciler Meclisi'nin 513 üyesinin tamamını, Senatonun 3'te 2'sini ve eyalet meclisi üyelerini de belirleyecek.

ANKETLER LULA'DAN YANA

Datafolha'nın anketine göre, olası ikinci turda Lula'nın oy oranı yüzde 48, Flavio Bolsonaro'nun ise yüzde 43 olarak ölçülmüştü.