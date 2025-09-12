Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe suçundan hapis cezası

Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2022 seçimlerini Lula da Silva'ya kaybettikten sonra darbe planlamak suçuyla yargılandığı davada karar çıktı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, tatmin edici delillerle suçlu bulduğu Bolsonaro'yu hapis cezasına çarptırdı.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe suçundan hapis cezası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 05:46
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 05:46

'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 2022 yılında seçimi kaybettiği mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine yapma suçuyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesinde davaya bakan 5 yargıçtan 3'ü Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu buldu.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe suçundan hapis cezası

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, aşırı sağcı eski devlet başkanını 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak" suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bolsonaro, "şiddet yoluyla demokratik hukuk düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, darbe girişimi, silahlı suç örgütüne üyelik ve kamu ile korunan mirasa zarar verme" suçlarından mahkum edildi.

Yerel basına göre, mahkeme Bolsonaro'nun yanı sıra diğer 7 sanığa da 2 yıl ile 26 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe suçundan hapis cezası

ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK

Brezilya basını, Bolsonaro aleyhindeki davaları ve verilen kararı, Brezilya tarihinde demokratik kurumlara yönelik suçlamalarla hiçbir eski başkanın benzer şekilde mahkum edilmemesi nedeniyle "tarihi" olarak nitelendiriyor.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe suçundan hapis cezası

"DELİLLER TATMİN EDİCİ"

Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin, yaptığı açıklamada, sanıklar hakkındaki delillere vurgu yaptı.

Zanin, "Deliller, sanıkların demokratik hukuk devletini yıkmayı amaçladıklarını ortaya koyuyor. Savcılık, hiyerarşik şekilde örgütlenmiş bir suç örgütünü, Bolsonaro'nun iktidarda kalmasını sağlamak amacıyla hangi suç yöntemi olursa olsun kullanmaya odaklanan bir proje etrafında tatmin edici biçimde tanımlamayı başardı." ifadelerini kullandı.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe suçundan hapis cezası

BOLSONARO CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Bolsonaro'nun cezasını ev hapsinde, başkent Brazilya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde özel hücrede veya bir kışlada çekme ihtimalleri bulunuyor.

ETİKETLER
#brezilya
#demokrasi
#darbe girişimi
#Bolsonaro
#Luiz Inacio Lula Da Silva
#Hapise Çarptırma
#Dünya
TGRT Haber
