Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:24

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan Netanyahu'ya sert tepki

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, New York'ta BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda İsrail'in Gazze saldırıların sert tepki gösterdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan Netanyahu'ya sert tepki
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:24

Savaş ve krizler gölgesinde BM Zirvesi başladı. Brezilya Devlet Başkanı , 'ta 'nda yaptığı açıklamalarda 'e sert tepki gösterdi.

HABERİN ÖZETİ

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan Netanyahu'ya sert tepki

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, New York'ta BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda, Filistinlilerin Netanyahu'nun Gazze'de işlediği soykırımın acısını nesiller boyu çekeceğini belirtti.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva New York'ta BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Lula da Silva, Filistinlilerin Netanyahu'nun Gazze'de işlediği soykırımın acısını nesiller boyu çekeceğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Brezilya'nın, Avrupa'da İspanya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tezlerinin destekler nitelikteki İsrail'e tepkileri, 'ya tepkileri bu sene Birleşmiş Milletler'e çok daha sert yansıması oluyor.

SOYKIRIM VURGUSU

Gazze'deki duruma sessiz kalmayan Lula da Silva şu ifadeleri kullandı:

Filistinliler, Netanyahu’nun Gazze’de işlediği soykırımın acısını nesiller boyu çekecek.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinin 20 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletler (BM) platformunda barış, ülkeler arası iş birliği, halkların egemenliği ve daha adil bir uluslararası düzeni savunduğunu belirtmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu, İsrail Ordusu'nun Lübnan'daki 20 yıllık Hizbullah tünellerini imha ettiğini iddia etti
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#israil
#new york
#Netanyahu
#bm genel kurulu
#lula da silva
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.