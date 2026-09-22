Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan Netanyahu'ya sert tepki

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İstanbul
Savaş ve krizler gölgesinde BM Zirvesi başladı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, New York'ta BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda İsrail'e sert tepki gösterdi.
Brezilya'nın, Avrupa'da İspanya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tezlerinin destekler nitelikteki İsrail'e tepkileri, Netanyahu'ya tepkileri bu sene Birleşmiş Milletler'e çok daha sert yansıması oluyor.
Gazze'deki duruma sessiz kalmayan Lula da Silva şu ifadeleri kullandı:
Filistinliler, Netanyahu’nun Gazze’de işlediği soykırımın acısını nesiller boyu çekecek.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinin 20 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletler (BM) platformunda barış, ülkeler arası iş birliği, halkların egemenliği ve daha adil bir uluslararası düzeni savunduğunu belirtmişti.